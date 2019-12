Rescatan un cachorro con necesidad de urgente asistencia veterinaria

Otro caso de maltrato animal denota la falta de responsabilidad, empatía y respeto para con las mascotas. Quienes desempeñan tareas vinculadas a la temática, afirman que semanalmente se registran casos, aunque los más recientes han tomado notoriedad por la gravedad que revisten. La proteccionista Liza Lezcano, contó a FM Estación Plus Crespo, una nueva intervención: "El martes por la mañana me acerqué a una obra en construcción en Barrio del Lago, ya que horas antes me habían avisado de un perrito herido. Al llegar al lugar, los albañiles me ayudaron a buscarlo, pero no lo encontrábamos. Les pregunté dónde vivía la dueña y con la indicación me acerqué hasta el domicilio, siendo atendida por una persona joven, mayor de edad, a quien le pregunté por el perro y me dice que estaba en tratamiento por sarna, pero que volvió a brotarse. Le pedí verlo y no lo encontraba, me manifestó que tenía entre 3 y 4 años, que iba y venía a la casa. Tiene un patio abierto, está todo descampado en los alrededores. Le estuve planteando cómo no va a saber dónde deambula y la verdad que fue complicado hablar con esta persona".

Focalizando los esfuerzos en el objetivo de ayudar al cachorro, la proteccionista retomó las posibilidades de ayuda para encontrarlo y efectivamente los albañiles en cuestión reportaron la nueva aparición de la mascota. Al respecto, Lezcano indicó: "Fueron las chicas y lo encontraron en estado deplorable. La cabeza casi completamente comida por los bichos, por los gusanos, afectado hasta las orejas ya consumidas. Era un cachorro de 6 meses, parecería de ovejero alemán. No se sabe si tuvo tratamiento, por lo que se aprecia no".

"Nos comunicamos con la dueña y su excusa es que no tiene medios económicos para curarlo. Lo que tenemos para decir es que el municipio y las protectoras siempre colaboran. En cualquier red social pueden escribir el problema, organizar una venta de pizza o cualquier cosa y la gente va a ayudar. Pero no podemos admitir que se llegue a ese estado, es más el gasto y se complica mucho la recuperación del animal. Quien no tenga medios económicos, que no asuma el compromiso de tener una mascota o si su situación cambió, que inmediatamente se dedique a buscarle una familia que lo adopte respetando las condiciones que debe reunir".

Esperanzada en la evolución del cachorrito, Liza agregó: "Está internado en muy mal estado. Se va a recuperar, pero muy lento. Como siempre, muy agradecidas con la veterinaria Natalia Reyes, que lo está atendiendo".