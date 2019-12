Organizan una marcha por justicia y en repudio al maltrato animal en Crespo

Por casos de público conocimiento y ante aquellos que no llegan a trascender, pero que dan cuenta los médicos veterinarios, las Protectoras Unidas Crespo y el mismo Área de Salud Animal, es que un grupo de vecinos sensibilizados por los episodios de maltrato animal, organizan una marcha.

Liza Lezcano, proteccionista de la ciudad, dijo a FM Estación Plus Crespo: "Protectoras como caras visibles quizás somos pocas, pero en verdad somos un grupo grande, porque hay mucha gente que colabora, que está predispuesta y atenta, que se involucra y tenemos un grupo de whatsapp, mediante el cual se organizó una marcha para el domingo a la tardecita. Entre las 19:00 y las 20:00, estaremos en la intersección de San Martín y Avda. Belgrano, con carteles, con nuestra presencia fundamentalmente, para visibilizar esta problemática. Se tienen que tomar medidas sobre las conductas de estas personas".

La defensora de los derechos de los animales instó a reflexionar e invitó: "Queremos que nos acompañen todos los que comparten este pedido, que es respeto, cuidado y responsabilidad para con nuestros perros. No se justifica, pero se entiende que por ahí pase en ciudades grandes, donde la situación es desbordante, no hay red de trabajo en la temática, pero no puede ser que en Crespo, sucedan estas cosas. Hay un Área de Salud Animal en el municipio, que practican castraciones gratuitas, desparasitan, se aplican vacunas antirrábicas, hay veterinario en el móvil y otro profesional a cargo del Área; estamos las proteccionistas; hay médicos veterinarios muy comprometidos, no pueden suceder estas cosas".

"Agradecemos a los vecinos que llaman, nos avisan, denuncian y no se quedan de brazos cruzados mirando. Está muy bueno este compromiso, ahora queremos que se visibilice esto como un problema a resolver entre todos", concluyó Liza Lezcano.