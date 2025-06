Con fondos propios, el cuartel logró las Licencias Profesionales para sus choferes

Semanas atrás, la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios dió a conocer que buena parte de los cuarteles de la provincia, se encontraban con obstáculos insorteables al momento de pretender acceder a las Licencias Únicas de Conducir, para los choferes de sus móviles. Crespo se veía afectada en los intentos infructuosos de renovación de 4 habilitaciones de ese tipo.

La situación ha quedado saneada, aunque no se produjo en los términos que debían ser. Héctor Weber, presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Todavía no hubo una modificación positiva en su totalidad, en lo que refiere al sistema que venía mal implementado; pero sí mejoró y logramos que en la mañana de este miércoles, nuestros 4 choferes accedan a sus Licencias Profesionales para vehículos de emergencia. La semana anterior habían hecho el psicofísico, el martes obtuvieron el certificado de aptitud, y después la obtención del carnet. No quedan exentos de que en algún momento tengan que realizar la charla, no hay precisiones al respecto. Nos quedamos con la buena noticia, que ya tenemos a todos nuestros choferes con la habilitación que necesitan para manejar las unidades".

"El costo fue de $320.000, afrontado por la comisión de la Asociación", afirmó Weber y agregó: "Se abonó $80.000 por cada Licencia. No se está cumpliendo la disposición provincial de gratuidad, no es admitido por el sistema".

El dirigente hizo notar que "la suerte" tuvo su incidencia también: "No se descomprimieron aún muchas de las trabas que presentaban, pero se pudieron superar. Incluso, solo uno de los cuatro choferes logró impactar la nueva Licencia dentro de la aplicación Mi Argentina; al resto todavía le figura la anterior. Nos dijeron que se va a ir normalizando, esperemos que no haya otros cambios y que se concreten los ajustes en base al convenio actual".