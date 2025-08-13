Plus en Vivo

Nuevo aumento de combustibles: YPF y Puma ya tienen nuevos precios en Crespo

La compañía estatal volvió a aplicar cambios en sus precios. También lo hizo la empresa Puma. Los nuevos valores en Crespo.

Crespo13 de agosto de 2025
nafta-surtidor-combustible

2 de las 4 estaciones de servicios locales implementaron los nuevos precios este miércoles 13 de agosto. Es de recordar, como ya lo informó FM Estación Plus Crespo, que la petrolera estatal YPF implementó un nuevo esquema de ajustes llamado microprecios, un sistema dinámico que modifica el valor de los combustibles según la estación de servicio, la región, la franja horaria y los niveles de demanda. A diferencia de los aumentos tradicionales, este modelo permite que los precios suban o bajen en diferentes puntos de venta sin previo aviso y de forma independiente para cada producto

YPF LAR

  • Súper: $ 1.380 (antes $ 1.353)
  • Infinia: $ 1.594 (antes $ 1.544)
  • Diesel 500: $1.401 (antes $ 1.373)
  • Infinia Diesel: $ 1.598 (antes $1.545)

Puma

  • Puma Súper: $ 1.422 (antes 1.381)
  • Puma Max Premium: $ 1.679 (antes 1.630)
  • Puma Diesel: $ 1.501 (antes $ 1.457)
  • Ion Puma Diesel: $ 1.695 (antes $1.646)

Las empresas Shell y Axion no habían registrado variantes de precios hasta las 18.00 hs del miércoles 13 de Agosto.

Shell

  • Súper: $1.448
  • Nafta V-Power: $1.679
  • Evolux Diesel: $1.499
  • Diesel V-Power: $1.717

Axion

  • Axion Súper: $1.402
  • Quantium: $1.659
  • Axion Diesel x10: $1.506
  • Quantium Diesel x10: $1.676

