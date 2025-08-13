Nuevo aumento de combustibles: YPF y Puma ya tienen nuevos precios en Crespo

2 de las 4 estaciones de servicios locales implementaron los nuevos precios este miércoles 13 de agosto. Es de recordar, como ya lo informó FM Estación Plus Crespo, que la petrolera estatal YPF implementó un nuevo esquema de ajustes llamado microprecios, un sistema dinámico que modifica el valor de los combustibles según la estación de servicio, la región, la franja horaria y los niveles de demanda. A diferencia de los aumentos tradicionales, este modelo permite que los precios suban o bajen en diferentes puntos de venta sin previo aviso y de forma independiente para cada producto

YPF LAR

Súper: $ 1.380 (antes $ 1.353)

Infinia: $ 1.594 (antes $ 1.544)

Diesel 500: $1.401 (antes $ 1.373)

Infinia Diesel: $ 1.598 (antes $1.545)

Puma

Puma Súper: $ 1.422 (antes 1.381)

Puma Max Premium: $ 1.679 (antes 1.630)

Puma Diesel: $ 1.501 (antes $ 1.457)

Ion Puma Diesel: $ 1.695 (antes $1.646)

Las empresas Shell y Axion no habían registrado variantes de precios hasta las 18.00 hs del miércoles 13 de Agosto.

Shell

Súper: $1.448

Nafta V-Power: $1.679

Evolux Diesel: $1.499

Diesel V-Power: $1.717

Axion