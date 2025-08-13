Nuevo aumento de combustibles: YPF y Puma ya tienen nuevos precios en Crespo

Con una gran Peña Folclórica, la Escuela 105 festejará sus 96 años
"El 29 de agosto tendremos los actos alusivos y desde la Cooperadora, se organiza un evento abierto a la comunidad para el 6 de septiembre", puntualizó la directora Paola Gelroth.
La compañía estatal volvió a aplicar cambios en sus precios. También lo hizo la empresa Puma. Los nuevos valores en Crespo.Crespo13 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
2 de las 4 estaciones de servicios locales implementaron los nuevos precios este miércoles 13 de agosto. Es de recordar, como ya lo informó FM Estación Plus Crespo, que la petrolera estatal YPF implementó un nuevo esquema de ajustes llamado microprecios, un sistema dinámico que modifica el valor de los combustibles según la estación de servicio, la región, la franja horaria y los niveles de demanda. A diferencia de los aumentos tradicionales, este modelo permite que los precios suban o bajen en diferentes puntos de venta sin previo aviso y de forma independiente para cada producto
Este miércoles a las 20:00, será abordado un temario cuyos proyectos fueron analizados en comisión.
La Fundación Rayito de Sol, que gestiona el Jardín de Infantes “Rayito de Sol” y la Escuela Primaria “El Redentor” de Crespo, atraviesa un momento de gran actividad. A la par del avance de obras de ampliación en su sede escolar, impulsa durante todo el mes de agosto una campaña solidaria para asistir al Hogar de Ancianos San Francisco de Asís.
En una de las instancias más desafiantes del reality musical de TELEFE, la crespense María Paz Velázquez deslumbró con su interpretación en una difícil batalla del programa. Sin embargo, a pesar de su notable actuación, no consiguió pasar a la siguiente etapa. Mira aquí la actuación de Ma. Paz Velázquez
Así lo calificó Bomberos Voluntarios de Crespo al dimensionar los daños materiales originados por el fuego.
La Policía de Crespo lo descubrió y tras una breve corrida, fue detenido. El acusado quedó en serio riesgo de perder la modalidad de su pena preventiva.
El ex dirigente de la Sociedad Rural de Diamante, irá a juicio junto a otros 14 acusados que integraban la banda.
Este fin de semana incluye un día no laborable con fines turísticos. ¿Que pasará con los “feriados” del 15 y 17 de agosto 2025?
El Ministerio de Salud indicó cuáles son los síntomas principales de la afección y explicó cómo prevenir contagios
Un vecino de Concordia falleció luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba conexiones clandestinas en una vivienda. Detalles del caso y a las actuaciones judiciales ordenadas por la Fiscalía.