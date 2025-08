El precio de los combustibles varía en una forma más periódica de lo que se conoce públicamente e incluso con mayor frecuencia de lo que presumen los propios usuarios; sólo que a veces, el mínimo margen en alza o en baja, hace que no llegue a vislumbrarse claramente.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el responsable de YPF LAR de esta ciudad, Sergio Keiner, afirmó: "Atravesamos una política de micro-aumentos y micro-bajas, de acuerdo a la franja horaria, ya que se nos comunican variaciones de precios para aplicar desde las 00:00, en otras ocasiones a partir de las 14:00 ó las 15:00, permanentemente estamos chequeando las directivas y por eso va fluctuando. Tanto los aumentos como las disminuciones, son sorpresivas. No está regulado un determinado tiempo en el que se produzcan los cambios y esto incide en los usuarios y también en nosotros, que nos estamos interiorizando en esta nueva modalidad. No se han transmitido razones concretas, pero entendemos que si la petrolera lo hace, es porque debe ser conveniente llevarlo a cabo".

A modo de ejemplo, el encargado apuntó: "A la medianoche de este 1 de agosto, subió sólo la nafta súper, en un 0.8%; mientras que ayer (31 de julio), habían bajado los precios un 0.3%. O sea, es inusual, pero fluctúa. Por ahí un precio se mantiene un día y al siguiente baja; aumenta algún combustible en particular y bajan los demás, o viceversa. Esto es por día".

Asimismo, el encargado comentó que "la compañía monitorea todo el tiempo y analiza lo que sucede en cada estación, para la toma de mejores decisiones. Estamos conectados en red -como las demás estaciones del país-, por lo que estimamos que evaluando el movimiento comercial en esta zona, deben aplicar los mini aumentos y mini bajas en algunas franjas horarias. Entendemos que esto debe valer la pena y por algo se instrumenta así".

De madrugada, despachos más baratos

Keiner sostuvo que las promociones y descuentos han tenido buena repercusión en la comercialización local y en tal sentido, manifestó: "Se mantiene firme el descuento del 3% para quienes cargan combustibles entre las 00:00 y las 6:00 de cada día. Esta modalidad está vigente en Crespo desde hace unas 3 semanas y aún no tenemos un balance específico, porque como también hay variaciones de precios, promociones y demás, hay muchos componentes que entran en juego al momento de evaluar el comportamiento de los clientes. Pero sí está operativo el descuento especial en esas horas. También resultó atractiva la entrega de cupones para café, que mantuvimos activa hasta el 20 de julio y probablemente, en el futuro haya alguna política más en ese sentido".

En la mañana de este 1 de agosto, FM Estación Plus Crespo relevó los precios de venta del litro de cada combustible en las estaciones de servicios locales:

YPF LAR

Súper: $1.353

Infinia: $1.544

Diesel 500: $1.373

Infinia Diesel: $1.545

Puma

Puma Súper: $1.381

Puma Max Premium: $1.630

Puma Diesel: $1.457

Ion Puma Diesel: $1.646

Shell

Súper: $1.448

Nafta V-Power: $1.679

Evolux Diesel: $1.499

Diesel V-Power: $1.717

Axion