Teatro costumbrista en Crespo: “Zoilo, de Polecia y Curandero” propuesta local con espíritu entrerriano

Con la impronta del teatro popular y la esencia del humor entrerriano, vuelve a escena en Crespo la obra Zoilo, de Polecia y Curandero. La función será el próximo sábado 9 de agosto en el salón municipal de la ciudad, con una propuesta que promete emociones, risas y recuerdos.

El elenco está conformado por los actores crespenses Darío Rodríguez Heinze, Juan Carlos Bernat y Ezequiel Buch, bajo el nombre del grupo PVC (Puros Valores Crespenses), quienes presentarán esta obra cómico-costumbrista escrita y dirigida por el propio Rodríguez Heinze.

La pieza teatral fue presentada por primera vez en 2006, en una recordada versión que tuvo como protagonistas a Pepe Reya (Nazareno de Balmaceda) y Luciano Ríos. Darío Rodríguez Heinze rememora en una charla con FM Estación Plus Crespo: “La vuelvo a hacer un poco en recuerdo a la insistencia de muchos años de Daniel Mernez, un gran colaborador del teatro local, que todas las veces que me veía me decía ‘che, gordo, la tienen que dar de vuelta, loco, está re buena esa obra’. Daniel murió en época de pandemia y ahora se dio que encontré la gente justa para hacer esos papeles. No es fácil encontrar tres varones y que hagan humor, hasta que nos encontramos.”

El origen de la obra está en los cuentos de Don Zoilo, escritos por Arturo Labát, un autor de Rosario del Tala fallecido en 2010, y amigo personal de Rodríguez Heinze.

“Nos conocimos a través de los cuentos que él publicaba en una revista que se llama El Tren Zonal. Hizo una recopilación histórica humorística de todos los cuentos que andaban de boca en boca en muchos lugares. El libro ‘Don Zoilo 1’ fue presentado luego de que nosotros ya hubiésemos hecho la obra. Él vino a verla a Crespo, trajo amigos y hasta al intendente de Rosario del Tala. Fue muy emotivo.”

La estructura argumental de la obra fue ideada por otro amigo del autor, Raúl Rodríguez, un excomisario de Isletas que actualmente reside en Diamante. La obra se divide en dos actos: el primero ambientado en la comisaría de Las Guachas, un pueblito del departamento Tala, entre las décadas de 1930 y 1950; y el segundo, donde un curandero visita la zona para resolver un problema.

“La entrerrianía de esta obra es indiscutible. Los personajes, los modismos, los paisajes, todo está inspirado en nuestros pueblos y nuestras historias”, aseguró Rodríguez Heinze a FM Estación Plus Crespo .

Elenco con raíces locales

Juan Carlos Bernat se inició en los talleres municipales de teatro en Crespo en 2017 y desde entonces ha participado en diversas obras. “Fuimos para ver de qué se trata, a ver si me gusta o no me gusta. Y bueno, nos gustó. Participé en talleres con Micaela Isaac Ojeda, Lucas Kapp y Agustina Nanio. Y después me llamó Darío para esta propuesta y acá estamos”.

Ezequiel Buch es el más reciente en sumarse al grupo, aunque cuenta con experiencia en teatro desde 2007. “El verano pasado me habló Darío y nos juntamos a hablar de textos. Me planteó la idea de esta obra, la leí y me encantó. Es la primera vez que hago teatro costumbrista, así que es un desafío muy lindo”.

El grupo comenzó los ensayos en marzo, con lecturas, adaptaciones y correcciones del texto original para aggiornarlo al presente sin perder su esencia.

“Los chistes no es lo mismo decirlos hace veinte años que ahora”, señala Bernat. “En las últimas semanas ya ensayamos más seguido porque estamos cerca del estreno”.

Detalles del estreno

La función será el sábado 9 de agosto en el salón municipal de Crespo. La obra tiene una duración aproximada de una hora y quince minutos y se desarrolla en dos actos. Las entradas anticipadas ya están a la venta en Arte Mary, ubicado en San Martín 1018, a un valor de $8.000.

Con el humor tradicional de los pueblos y un elenco comprometido con las raíces culturales, Zoilo, de Polecia y Curandero invita a reencontrarse con una forma de hacer teatro que emociona, divierte y rescata lo propio. Una propuesta imperdible para el público crespense.