Miguela Alicia Krenz Vda. de Gottig

Miguela Alicia Krenz Vda. de GottigNecrológicas14 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 14 de agosto, a la edad de 88 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 -Sala B-, y recibirán sepultura el 14 de agosto a las 17:30, en el cementerio de Crespo, previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 17.00 Hs. Hogar de duelo: Urquiza y Rodríguez Peña - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Eduardo José Hildermann
Jorge Mario Gómez
Miguel Modesto Mendoza
Margarita Marcela Lell
Juan Carlos Bernhard
Va a juicio Leonardo Airaldi, acusado de liderar una red narcoPoliciales/Judiciales10 de agosto de 2025
El ex dirigente de la Sociedad Rural de Diamante, irá a juicio junto a otros 14 acusados que integraban la banda.
Un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica mientras hacía conexiones clandestinas
Un vecino de Concordia falleció luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba conexiones clandestinas en una vivienda. Detalles del caso y a las actuaciones judiciales ordenadas por la Fiscalía.
El Concejo Deliberante convocó a sesión: qué temas serán sometidos a votación
Este miércoles a las 20:00, será abordado un temario cuyos proyectos fueron analizados en comisión.
Dos choferes heridos tras el choque y vuelco de dos camiones en la ruta 11Policiales/Judiciales13 de agosto de 2025
Los choferes, uno de Mendoza y el otro de Buenos Aires, quedaron internados en el hospital San Antonio de Gualeguay. Los camiones tras chocar volcaron.