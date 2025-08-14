Miguela Alicia Krenz Vda. de Gottig

Falleció el 14 de agosto, a la edad de 88 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 -Sala B-, y recibirán sepultura el 14 de agosto a las 17:30, en el cementerio de Crespo, previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 17.00 Hs. Hogar de duelo: Urquiza y Rodríguez Peña - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.