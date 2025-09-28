Paraná Campaña: Sarmiento ganó en Crespo y Cultural empató; los tres equipos locales avanzaron a octavos

Deportivo Riestra derrotó a River en el Monumental y se quedó con la punta del Grupo B
Con goles de Antony Alonso y Pedro David Ramírez, el conjunto visitante se subió a la punta del Grupo B y le sacó cuatro unidades al “Millonario”.
Este domingo 28 de septiembre se disputó la 8ª fecha del Torneo de Fútbol de la Liga de Paraná Campaña, donde los equipos crespenses aseguraron su clasificación a los octavos de final de la Zona Sur.Deportes28 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
En el estadio de Sarmiento, el “Decano” se impuso como local 2 a 0 sobre Deportivo Tabossi. Los goles llegaron en la segunda parte: a los 2 minutos abrió el marcador Isijara, mientras que a los 43 minutos José Benítez amplió la diferencia y sentenció la victoria.
Por su parte, en el estadio de Cultural, el “celeste” igualó 0 a 0 frente al Viale FBC.
Unión de Crespo, en tanto, tuvo fecha libre, aunque ya tenía asegurado su lugar en la siguiente instancia.
Con estos resultados, los tres representantes de Crespo estarán presentes en los octavos de final del certamen, confirmando el protagonismo local en la temporada 2025 de la Liga Paraná Campaña.
Zona Norte
Unión Agrarios 1 – 0 Independiente Football Club
GOLES: Augusto Yaryez (CUAC)
SUB 20: 2 – 0
SUB 17: 6 – 0
Asociación Social y Deportiva Diego Maradona 1 – 0 Atlético Litoral
GOLES: Lucas Graciani (ASDDM)
SUB 20: 1 – 1
SUB 17: 0 – 4
Atlético María Grande 5 – 0 Deportivo Tuyango
GOLES: Federico Müller x2 , Leandro Figueroa, Tadeo Montiel, Kevin López (CAMG)
SUB 20: 3 – 0
SUB 17: 3 – 1
Atlético Hasenkamp 1 – 0 Juventud Sarmiento
GOLES: Joaquín Irrazabal (CAH)
SUB 20: 0 – 0
SUB 17: 2 – 0
Zona Sur
Seguí Football Club 7 – 1 Atlético Unión de Viale
GOLES: Francisco Berdun, Cristian Gareiz x4, Esteban Martínez x2 (SFBC)
SUB 20: 0 – 0
SUB 17: 2 – 1
Atlético Arsenal 1 – 2 Cañadita Central
GOLES: Agustín Morales (CAA) – Agustín Metz x2 (CACC)
SUB 20: 2 – 1
SUB 17: 0 – 0
Sarmiento Crespo 2 – 0 Deportivo Tabossi
GOLES: Raúl Isijara Ortiz – José Benítez (CAS)
SUB 20: 1 – 2
SUB 17: 0 – 1
Asociación Deportiva y Cultural 0 – 0 Viale Football Club
SUB 20: 0 – 0
SUB 17: 1 – 1
Clasificados en primera división a los octavos de final hasta el momento, quedando un solo lugar en zona norte, que saldrá entre la Asociación Diego Maradona y Deportivo Tuyango. En zona sur, están todos los clasificados a la siguiente instancia.
Zona Norte
Zona Sur
Zona Sur
Unión Crespo vs. Cultural Crespo
Unión Viale vs. Arsenal
Deportivo Tabossi vs. Seguí FBC
Viale FBC vs. Sarmiento Crespo
Libre: Cañadita Central
Zona Norte
Independiente vs. Atl. Hernandarias
Litoral vs. Unión Agrarios Cerrito
Juv. Sarmiento vs. Diego Maradona
Dep. Tuyango vs. Atl. Hasenkamp
Libre: Atl. María Grande
Con goles de Antony Alonso y Pedro David Ramírez, el conjunto visitante se subió a la punta del Grupo B y le sacó cuatro unidades al “Millonario”.
Boca perdió 2-1 con Defensa y Justicia, en condición de visitante, en el marco de la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
El equipo de Diego Placente tendrá su tan ansiado debut en Chile, durante este fin de semana. Conocé el fixture de las nuevas promesas del fútbol argentino.
El domingo 28 de septiembre se estará disputando una nueva fecha del fútbol chacarero. Infantiles y femenino (se jugaba el sábado) fue suspendido.
La sede Estados Unidos-México-Canadá, tendrá la representación de Maple, Zayu y Clutch -un alce, un jaguar y un águila-. Rinden homenaje a las culturas de cada país anfitrión y motivan a los aficionados a celebrar una nueva edición de la pasión futbolera.
Por una nueva fecha del certamen asociativo, las chicas del Verde vencieron como visitante a Talleres 54-53.
El lunes 29 de septiembre coincidirán el feriado provincial por San Miguel Arcángel y el Día del Empleado de Comercio. Habrá inactividad en la administración pública y servicios reducidos, mientras que los comercios locales definirán su apertura según cada caso.
También resultó impactada la mujer que acompañaba al pequeño, en su intento de impedir el riesgo al que se exponía la criatura. Lucha por su vida.
Luchó varias horas por su vida, pero falleció durante un traslado en ambulancia. El conductor del vehículo había sido linchado y ahora será imputado.
Cesó el pedido de localización, con el peor final a las intensas averiguaciones para dar con su paradero.
El violento hecho ocurrió en horas de la siesta, cuando una joven de 33 años había salido a caminar. Hay un imputado. Popular reclamo de justicia.