Paraná Campaña: Sarmiento ganó en Crespo y Cultural empató; los tres equipos locales avanzaron a octavos

Este domingo 28 de septiembre se disputó la 8ª fecha del Torneo de Fútbol de la Liga de Paraná Campaña, donde los equipos crespenses aseguraron su clasificación a los octavos de final de la Zona Sur.

28 de septiembre de 2025
Sarmiento Tabossi_2025_9

En el estadio de Sarmiento, el “Decano” se impuso como local 2 a 0 sobre Deportivo Tabossi. Los goles llegaron en la segunda parte: a los 2 minutos abrió el marcador Isijara, mientras que a los 43 minutos José Benítez amplió la diferencia y sentenció la victoria.

Por su parte, en el estadio de Cultural, el “celeste” igualó 0 a 0 frente al Viale FBC.

Unión de Crespo, en tanto, tuvo fecha libre, aunque ya tenía asegurado su lugar en la siguiente instancia.

Con estos resultados, los tres representantes de Crespo estarán presentes en los octavos de final del certamen, confirmando el protagonismo local en la temporada 2025 de la Liga Paraná Campaña. 

Resultados

Zona Norte

Unión Agrarios 1 – 0 Independiente Football Club

GOLES: Augusto Yaryez (CUAC)

SUB 20: 2 – 0

SUB 17: 6 – 0

 

Asociación Social y Deportiva Diego Maradona 1 – 0 Atlético Litoral

GOLES: Lucas Graciani (ASDDM)

SUB 20: 1 – 1

SUB 17: 0 – 4

 

Atlético María Grande 5 – 0 Deportivo Tuyango

GOLES: Federico Müller x2 , Leandro Figueroa, Tadeo Montiel, Kevin López (CAMG)

SUB 20: 3 – 0

SUB 17: 3 – 1

 

Atlético Hasenkamp 1 – 0 Juventud Sarmiento

GOLES: Joaquín Irrazabal (CAH)

SUB 20: 0 – 0

SUB 17:  2 – 0

 

Zona Sur 

Seguí Football Club 7 – 1 Atlético Unión de Viale

GOLES: Francisco Berdun, Cristian Gareiz x4, Esteban Martínez x2 (SFBC)

SUB 20: 0 – 0

SUB 17: 2 – 1

 

Atlético Arsenal 1 – 2 Cañadita Central

GOLES: Agustín Morales (CAA) – Agustín Metz x2 (CACC)

SUB 20: 2 – 1

SUB 17: 0 – 0

 

Sarmiento Crespo 2 – 0 Deportivo Tabossi

GOLES: Raúl Isijara Ortiz – José Benítez  (CAS)

SUB 20: 1 – 2

SUB 17:  0 – 1

 

Asociación Deportiva y Cultural 0  – 0 Viale Football Club

SUB 20: 0 – 0

SUB 17: 1 – 1

 

Clasificados en primera división a los octavos de final hasta el momento, quedando un solo lugar en zona norte, que saldrá entre la Asociación Diego Maradona y Deportivo Tuyango. En zona sur, están todos los clasificados a la siguiente instancia.

Zona Norte

  1. Atlético María Grande
  2. Unión Agrarios
  3. Atlético Litoral
  4. Atlético Hernandarias
  5. Atlético Hasenkamp
  6. Juventud Sarmiento
  7. Independiente Football Club
     

Zona Sur

  1. Viale Football Club
  2. Atlético Unión de Crespo
  3. Cañadita Central
  4. Asociación Deportiva y Cultural
  5. Deportivo Tabossi
  6. Seguí Football Club
  7. Atlético Arsenal
  8. Atlético Sarmiento

Posiciones:

Proxima fecha (9ª )

Zona Sur
Unión Crespo vs. Cultural Crespo
Unión Viale vs. Arsenal
Deportivo Tabossi vs. Seguí FBC
Viale FBC vs. Sarmiento Crespo
Libre: Cañadita Central

Zona Norte
Independiente vs. Atl. Hernandarias
Litoral vs. Unión Agrarios Cerrito
Juv. Sarmiento vs. Diego Maradona
Dep. Tuyango vs. Atl. Hasenkamp
Libre: Atl. María Grande

