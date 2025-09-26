Un niño de 3 años fue embestido y el conductor linchado por vecinos

Hallaron pertenencias personales de joven que es intensamente buscada
La entrerriana tiene 28 años. Piden a la población reportar datos que permitan dar con su paradero, a la Comisaría más cercana.
También resultó impactada la mujer que acompañaba al pequeño, en su intento de impedir el riesgo al que se exponía la criatura. Lucha por su vida.Policiales/Judiciales26 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Ocurrió en Concepción del Uruguay. Un grave accidente de tránsito se produjo este viernes, cerca de las 17:50, en calle Erausquin, entre Pablo Lorentz y Lorenzo Sartorio.
El siniestro involucró a un automóvil, conducido por un hombre de 42 años, y a dos peatones: una mujer de 52 años y un niño de 3 años.
Se confirmó a Estación Plus Crespo que, según testigos, el hecho ocurrió cuando el niño cruzó la calle corriendo, seguido por la mujer. Ambos fueron impactados por el vehículo, lo que provocó sus respectivas caídas.
Dichos heridos fueron trasladados al Hospital de Zona. La mujer, de 52 años, sufrió lesiones de carácter leve. Sin embargo, el estado de salud del niño de 3 años es más delicado: presentó un golpe en el cráneo, fue intubado de manera preventiva y se dispuso su traslado a un centro asistencial de mayor complejidad en otra ciudad. Presenta pronóstico reservado, indicaron a Estación Plus Crespo.
En cuanto al conductor del automóvil, el hombre de 42 años, fue hallado en el lugar con el rostro ensangrentado, presuntamente golpeado por vecinos, y en aparente estado de ebriedad.
Fue puesto bajo resguardo y trasladado a la Jefatura Departamental para su identificación y por seguridad.
Personal de Policía Científica trabajó en el sitio para realizar las pericias correspondientes.
La entrerriana tiene 28 años. Piden a la población reportar datos que permitan dar con su paradero, a la Comisaría más cercana.
Un niño de 4 años manipuló un encendedor y provocó el fuego que consumió la vivienda en calle García Lorca. La familia, que perdió todo y pide ayuda.
El Superior Tribunal de Justicia anuló la condena por encubrimiento y dispuso un nuevo juicio a Néstor Pavón. “Esto da esperanzas”, expresó la abogada querellante.
Los partícipes son oriundos de Crespo y Baradero.
El televisor de 50" había sido vendido a sólo $300.000. Ese fin tendrían los demás artefactos, hallados ocultos en un predio baldío.
Dos mujeres fueron hospitalizadas por sus lesiones.
El ministro de Justicia y Seguridad, Néstor Roncaglia; y el secretario de Justicia, Julián Maneiro, mantuvieron una reunión de presentación y trazado de agenda.
La edil Valeria Torresín se refirió a la compleja situación que trascendió al país, durante la reciente sesión del Concejo Deliberante. Horas antes, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó una "Declaración de Repudio".
El Concejo Deliberante aprobó que el alojamiento, Punto Saludable y gimnasio, rindan homenaje desde su denominación al destacado Profesor de Educación Física crespense.
Los partícipes son oriundos de Crespo y Baradero.
El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas.