Motociclista lesionado al chocar con un camión en el departamento Diamante

Las secuelas se presumen complejas, por lo que fue derivado al Hospital San Martín de Paraná.

Policiales/Judiciales27 de septiembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
20250927_004838

Uniformados de Comisaría Colonia Ensayo acudieron en la tarde de este viernes, hasta un camino vecinal que une Aldea Salto con Villa Fontana, en el departamento Diamante. Allí se había producido un accidente, según les habían reportado.

Una dotación pudo observar que habían participado un camión y una motocicleta.

El Subjefe Departamental Diamante, Marcelo Rivasseu, indicó a Estación Plus Crespo que "según los primeros informes, el vehículo de carga -un Ford con acoplado-, conducido por un hombre de 59 años, transitaba en sentido Este – Oeste; cuando al disminuir la velocidad ante una curva para retomar el camino; es colisionado en la parte posterior por una moto Honda de 125 cc., que se desplazaba detrás y en el mismo sentido. La moto estaba al mando de un joven de 18 años. Se confirmó que ambos conductores son vecinos de Aldea Salto". 

20250927_004824

Producto de que resultó con diversas lesiones el conductor de la unidad de menor porte, fue derivado al Hospital San Martín de Paraná. Allí permanece internado recibiendo atención especializada.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante se dispuso la realización de las tareas propias de accidentología, para determinar fehacientemente las formas y circunstancias del siniestro.

