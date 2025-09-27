Motociclista lesionado al chocar con un camión en el departamento Diamante

Hallaron pertenencias personales de joven que es intensamente buscada
La entrerriana tiene 28 años. Piden a la población reportar datos que permitan dar con su paradero, a la Comisaría más cercana.
Las secuelas se presumen complejas, por lo que fue derivado al Hospital San Martín de Paraná.Policiales/Judiciales27 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Uniformados de Comisaría Colonia Ensayo acudieron en la tarde de este viernes, hasta un camino vecinal que une Aldea Salto con Villa Fontana, en el departamento Diamante. Allí se había producido un accidente, según les habían reportado.
Una dotación pudo observar que habían participado un camión y una motocicleta.
El Subjefe Departamental Diamante, Marcelo Rivasseu, indicó a Estación Plus Crespo que "según los primeros informes, el vehículo de carga -un Ford con acoplado-, conducido por un hombre de 59 años, transitaba en sentido Este – Oeste; cuando al disminuir la velocidad ante una curva para retomar el camino; es colisionado en la parte posterior por una moto Honda de 125 cc., que se desplazaba detrás y en el mismo sentido. La moto estaba al mando de un joven de 18 años. Se confirmó que ambos conductores son vecinos de Aldea Salto".
Producto de que resultó con diversas lesiones el conductor de la unidad de menor porte, fue derivado al Hospital San Martín de Paraná. Allí permanece internado recibiendo atención especializada.
Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante se dispuso la realización de las tareas propias de accidentología, para determinar fehacientemente las formas y circunstancias del siniestro.
La entrerriana tiene 28 años. Piden a la población reportar datos que permitan dar con su paradero, a la Comisaría más cercana.
También resultó impactada la mujer que acompañaba al pequeño, en su intento de impedir el riesgo al que se exponía la criatura. Lucha por su vida.
Un niño de 4 años manipuló un encendedor y provocó el fuego que consumió la vivienda en calle García Lorca. La familia, que perdió todo y pide ayuda.
El Superior Tribunal de Justicia anuló la condena por encubrimiento y dispuso un nuevo juicio a Néstor Pavón. “Esto da esperanzas”, expresó la abogada querellante.
Los partícipes son oriundos de Crespo y Baradero.
El televisor de 50" había sido vendido a sólo $300.000. Ese fin tendrían los demás artefactos, hallados ocultos en un predio baldío.
La edil Valeria Torresín se refirió a la compleja situación que trascendió al país, durante la reciente sesión del Concejo Deliberante. Horas antes, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó una "Declaración de Repudio".
Los partícipes son oriundos de Crespo y Baradero.
El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas.
"Va en crecimiento la pobreza, y de la mano de la pobreza la situación de calle", alertaron
También resultó impactada la mujer que acompañaba al pequeño, en su intento de impedir el riesgo al que se exponía la criatura. Lucha por su vida.