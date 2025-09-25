Recuperan costoso equipamiento electrónico sustraído en Hasenkamp

Todo comenzó este miércoles, cuando personal de Comisaria Hasenkamp tomó una denuncia de robo de un televisor de importante tamaño, un equipo de música con seis parlantes, un DVR y otros elementos de similar uso hogareño.

Ya en la jornada de este jueves y luego de tareas investigativas, se produjo el esclarecimiento material.

Se indicó a Estación Plus Crespo que gracias a imágenes aportadas por la denunciante, se pudo identificar al autor y se procedió a la búsqueda del mismo.

La policía halló de Hasenkamp halló en un campo lindante al domicilio del sospechado, el equipo de música Sony y el DVR buscado, procediendo a su formal secuestro. Seguidamente, los uniformados dialogaron con la tía del autor, que les manifestó que el joven había vendido el televisor a otra familia. Concurrieron hasta el domicilio de esta familia compradora, donde al enterarse de la situación, hacen entrega voluntaria de un televisor LG de 50 pulgadas con su control remoto, manifestando que se lo habían adquirido por $300.000.

Al entregar el televisor, exhibieron además una captura del ofrecimiento del mismo. La Fiscal interviniente, dispuso la entrega de los elementos recuperados a la damnificada.