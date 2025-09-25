Plus en Vivo

Recuperan costoso equipamiento electrónico sustraído en Hasenkamp

El televisor de 50" había sido vendido a sólo $300.000. Ese fin tendrían los demás artefactos, hallados ocultos en un predio baldío.

Policiales/Judiciales25 de septiembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
secuestro

Todo comenzó este miércoles, cuando personal de Comisaria Hasenkamp tomó una denuncia de robo de un televisor de importante tamaño, un equipo de música con seis parlantes, un DVR y otros elementos de similar uso hogareño.
Ya en la jornada de este jueves y luego de tareas investigativas, se produjo el esclarecimiento material.

Se indicó a Estación Plus Crespo que gracias a imágenes aportadas por la denunciante, se pudo identificar al autor y se procedió a la búsqueda del mismo. 

La policía halló de Hasenkamp halló en un campo lindante al domicilio del sospechado, el equipo de música Sony y el DVR buscado, procediendo a su formal secuestro. Seguidamente, los uniformados dialogaron con la tía del autor, que les manifestó que el joven había vendido el televisor a otra familia. Concurrieron hasta el domicilio de esta familia compradora, donde al enterarse de la situación, hacen entrega voluntaria de un televisor LG de 50 pulgadas con su control remoto, manifestando que se lo habían adquirido por $300.000.

Al entregar el televisor, exhibieron además una captura del ofrecimiento del mismo. La Fiscal interviniente, dispuso la entrega de los elementos recuperados a la damnificada.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
dolores-etchevehere

Usurpación: dictan el sobreseimiento de Dolores Etchevehere

Policiales/Judiciales25 de septiembre de 2025

La Cámara de Casación Penal dictó el sobreseimiento de Dolores Etchevehere y del abogado Facundo Taboada, ambos llevados a juicio por el delito de usurpación luego de haber ingresado a la estancia Casa Nueva, en El Quebracho, cerca de Santa Elena, en octubre de 2020, junto al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois.

Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo