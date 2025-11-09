Amenazó a su madre y vecinos resistieron detención con piedrazos a un patrullero

Un tenso episodio de violencia intrafamiliar requirió la intervención policial anoche, resultando en ese contexto la aprehensión de un hombre que amenazaba a su madre con un arma blanca.

El hecho se registró en Concepción del Uruguay, alrededor de las 22:30, cuando personal policial acudió a una vivienda en el cruce de Lacava y 10 del Norte, por una denuncia de pelea familiar.

Precisaron a Estación Plus Crespo que se constató que un hombre de 44 años, estaba amenazando a su madre, de 62 años, con un cuchillo.

Cuando los uniformados intentaron identificarlo, el sujeto emprendió la fuga, siendo perseguido y finalmente aprehendido a pocos metros del lugar.

Durante el procedimiento, se registraron incidentes con los vecinos, quienes agredieron al personal policial y arrojaron piedras al móvil, provocando daños leves en el vehículo.

La madre del aprehendido, junto a su hija de 41 años -hermana del imputado-, confirmó la grave situación, denunciando que su hijo la había amenazado de muerte y que se encontraba bajo los efectos de estupefacientes.

La Fiscalía en turno dispuso el alojamiento del aprehendido en la Alcaidía, por el delito de “Amenazas Calificadas”, quedando a disposición de la Justicia.