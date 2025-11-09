Amenazó a su madre y vecinos resistieron detención con piedrazos a un patrullero

Apareció ensangrentado en una puerta: había sido agredido en un cumpleaños
Tras el auxilio policial, ingresó al Hospital San Martín por herida de arma blanca. Un detenido.
El agresor actuó empuñando un arma blanca. Extrañamente, vecinos pretendieron protegerlo de la intervención policial.Policiales/Judiciales09 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Un tenso episodio de violencia intrafamiliar requirió la intervención policial anoche, resultando en ese contexto la aprehensión de un hombre que amenazaba a su madre con un arma blanca.
El hecho se registró en Concepción del Uruguay, alrededor de las 22:30, cuando personal policial acudió a una vivienda en el cruce de Lacava y 10 del Norte, por una denuncia de pelea familiar.
Precisaron a Estación Plus Crespo que se constató que un hombre de 44 años, estaba amenazando a su madre, de 62 años, con un cuchillo.
Cuando los uniformados intentaron identificarlo, el sujeto emprendió la fuga, siendo perseguido y finalmente aprehendido a pocos metros del lugar.
Durante el procedimiento, se registraron incidentes con los vecinos, quienes agredieron al personal policial y arrojaron piedras al móvil, provocando daños leves en el vehículo.
La madre del aprehendido, junto a su hija de 41 años -hermana del imputado-, confirmó la grave situación, denunciando que su hijo la había amenazado de muerte y que se encontraba bajo los efectos de estupefacientes.
La Fiscalía en turno dispuso el alojamiento del aprehendido en la Alcaidía, por el delito de “Amenazas Calificadas”, quedando a disposición de la Justicia.
