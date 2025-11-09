Apareció ensangrentado en una puerta: había sido agredido en un cumpleaños

Durante la madrugada de este domingo, personal de Comisaría Quinta de Paraná realizaba una recorrida por la intersección de calles Estado de Palestina y República de Siria, cuando transeúntes alertaron sobre una persona herida en la puerta de un domicilio.

Al acercarse, los efectivos encontraron a un joven de 20 años, con una herida cortopunzante en la zona axilar derecha, quien se encontraba ensangrentado, se hizo saber a Estación Plus Crespo.

Inmediatamente, fue trasladado al Hospital San Martín para su atención.

Testigos del incidente, informaron que la agresión ocurrió durante un cumpleaños en la Cortada 542 y señalaron al autor del ataque.

Informado el fiscal, se dispuso el secuestro de las prendas del lesionado, así como la intervención de Criminalística para llevar a cabo la investigación correspondiente. Además, se citó a los testigos para que brinden su declaración.

Horas más tarde, gracias a la colaboración entre personal de la Comisaría Quinta y la División Homicidios, se logró localizar al autor del hecho, un joven de 17 años, quien fue detenido por disposición del fiscal.