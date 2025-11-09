Apareció ensangrentado en una puerta: había sido agredido en un cumpleaños

Amenazó a su madre y vecinos resistieron detención con piedrazos a un patrullero
Tras el auxilio policial, ingresó al Hospital San Martín por herida de arma blanca. Un detenido.Policiales/Judiciales09 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Durante la madrugada de este domingo, personal de Comisaría Quinta de Paraná realizaba una recorrida por la intersección de calles Estado de Palestina y República de Siria, cuando transeúntes alertaron sobre una persona herida en la puerta de un domicilio.
Al acercarse, los efectivos encontraron a un joven de 20 años, con una herida cortopunzante en la zona axilar derecha, quien se encontraba ensangrentado, se hizo saber a Estación Plus Crespo.
Inmediatamente, fue trasladado al Hospital San Martín para su atención.
Testigos del incidente, informaron que la agresión ocurrió durante un cumpleaños en la Cortada 542 y señalaron al autor del ataque.
Informado el fiscal, se dispuso el secuestro de las prendas del lesionado, así como la intervención de Criminalística para llevar a cabo la investigación correspondiente. Además, se citó a los testigos para que brinden su declaración.
Horas más tarde, gracias a la colaboración entre personal de la Comisaría Quinta y la División Homicidios, se logró localizar al autor del hecho, un joven de 17 años, quien fue detenido por disposición del fiscal.
El agresor actuó empuñando un arma blanca. Extrañamente, vecinos pretendieron protegerlo de la intervención policial.
