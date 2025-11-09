Grave perjuicio a un delivery: le sustrajeron la caja de cadetería

Dos automóviles chocaron al comenzar la planta urbana de Aldea Brasilera
El siniestro ocurrió en la tarde de este domingo, sobre Ruta Provincial N° 11.
Se trata de una herramienta de trabajo, que se cotiza a no menos de $60.000 en el mercado. La Policía esclareció la materialidad del hecho.Policiales/Judiciales09 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Efectivos de la División Investigaciones de la Jefatura Diamante, se abocaron a realizar las tareas de campo tendientes a contrarestar el perjuicio a un trabajador, quien fue víctima de un ilícito.
Se hizo saber a Estación Plus Crespo que la denuncia plasmó la faltante de una caja utilizada para cadeteria, la cual estaba colocada en una motocicleta, asegurada con un elástico al asiento. Había quedado en el frente del domicilio, en horas de la madrugada.
Los agentes realizaron diversas averiguaciones, con las que pudieron dilucidar las circunstancias del caso, lo que arrojó resultado favorable al obtener la ubicación de la misma, para luego ser restituida a su legítimo dueño.
Se continúa con el proceso judicial para individualizar al/lso presunto/s autor/es.
Asimismo, la institución policial recordó la importancia de no realizar adquisiciones de objetos del cual se desconoce la procedencia; constituyendo esa acción en un compromiso social, que también contribuye a la seguridad general.
El siniestro ocurrió en la tarde de este domingo, sobre Ruta Provincial N° 11.
Tras el auxilio policial, ingresó al Hospital San Martín por herida de arma blanca. Un detenido.
El agresor actuó empuñando un arma blanca. Extrañamente, vecinos pretendieron protegerlo de la intervención policial.
Autos y principalmente motos, no superaron los controles. Alcoholemias positivas y múltiples infracciones.
Ingresó sorpresivamente en la casa de quien era su pareja y ataque mediante, le provocó lesiones en la clavícula derecha. El muchacho fue hospitalizado.
La funcionaria sufrió lesiones en su rostro. El test de alcoholemia al detenido arrojó 1,31 gr/l.
Desde el martes 11 de noviembre personal municipal realizará trabajos mantenimiento vial en el Acceso Presidente Arturo Illia de Crespo.
La institución crespense renovó su comisión directiva y avanza con obras en su sede propia. El nuevo presidente, Esteban Líndt, adelantó que uno de los principales objetivos será crear una escuela de ciclismo infantil para fomentar la disciplina desde edades tempranas.
Julia Fontana es una de las cinco finalistas del prestigioso certamen que distingue el compromiso, la innovación y la trayectoria de mujeres emprendedoras de Entre Ríos. Quien resulte elegida, representará a la provincia a nivel nacional. Cómo votar.
Julia Fontana, creadora de "Doninas" -alimentos sin gluten, elaborados a base de productos naturales-, se alzó con el reconocimiento provincial, que además le permitirá participar del certamen nacional "Mujer Empresaria CAME 2025".
Ingresó sorpresivamente en la casa de quien era su pareja y ataque mediante, le provocó lesiones en la clavícula derecha. El muchacho fue hospitalizado.