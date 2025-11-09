Grave perjuicio a un delivery: le sustrajeron la caja de cadetería

Efectivos de la División Investigaciones de la Jefatura Diamante, se abocaron a realizar las tareas de campo tendientes a contrarestar el perjuicio a un trabajador, quien fue víctima de un ilícito.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que la denuncia plasmó la faltante de una caja utilizada para cadeteria, la cual estaba colocada en una motocicleta, asegurada con un elástico al asiento. Había quedado en el frente del domicilio, en horas de la madrugada.

Los agentes realizaron diversas averiguaciones, con las que pudieron dilucidar las circunstancias del caso, lo que arrojó resultado favorable al obtener la ubicación de la misma, para luego ser restituida a su legítimo dueño.

Se continúa con el proceso judicial para individualizar al/lso presunto/s autor/es.

Asimismo, la institución policial recordó la importancia de no realizar adquisiciones de objetos del cual se desconoce la procedencia; constituyendo esa acción en un compromiso social, que también contribuye a la seguridad general.