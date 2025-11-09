Dos automóviles chocaron al comenzar la planta urbana de Aldea Brasilera

Uniformados de la dependencia policial de esa ciudad del departamento Diamante, acudieron hasta el Km. 18.5, en auxilio de los involucrados.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que el impacto se produjo entre dos automóviles Toyota Corolla, siendo uno conducido por una mujer de 43 años de edad, con domicilio en Aldea Brasilera; mientras que el otro, se encontraba al mando de un hombre de 70 años, radicado en Paraná.

Fuentes oficiales comunicaron que "ambos vehículos circulaban por Ruta Provincial 11, en sentido Norte-Sur, cuando por razones que son materia de pericia, colisionaron por alcance. Los ocupantes de los rodados fueron asistidos, no sufriendo lesiones óseas".