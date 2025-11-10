Permanece grave el joven apuñalado en festejo de cumpleaños: tiene comprometido un pulmón

Grave perjuicio a un delivery: le sustrajeron la caja de cadetería
Sigue grave el joven de 20 años que fue apuñalado durante un cumpleaños en una vivienda del barrio Humito, en Paraná. El ataque ocurrió en la madrugada del domingo, y la herida provocada con un arma blanca le comprometió uno de los pulmones, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en el Hospital San Martín.
El subjefe de la Departamental Paraná, Hernán Góngora, precisó que el joven “fue herido debajo de la axila durante una gresca en un cumpleaños” y que “el arma blanca le tocó uno de los órganos vitales, uno de los pulmones”.
“El paciente tuvo que ser sometido a una cirugía y continúa internado en terapia intensiva. Su estado es reservado”, informó el subjefe de la Policía Departamental de Paraná.
De acuerdo con el parte policial, el incidente se registró cerca de las 2 de la madrugada, cuando una patrulla que recorría la zona de calles Estado de Palestina y República de Siria fue alertada por transeúntes sobre una persona herida frente a una vivienda.
Al llegar al lugar, los efectivos hallaron al joven ensangrentado, con una herida cortopunzante en la zona axilar derecha. Fue asistido de inmediato por personal médico y trasladado en ambulancia al Hospital San Martín, donde ingresó con un cuadro crítico.
Testigos del hecho manifestaron que la agresión se produjo minutos antes dentro de la vivienda de la Cortada 542, donde se desarrollaba un cumpleaños. Además, identificaron al presunto autor del ataque.
El fiscal en turno dispuso el secuestro de las prendas de vestir del lesionado y ordenó la intervención del Gabinete de Criminalística para realizar pericias y recolectar evidencia en el lugar.
