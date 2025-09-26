Emitieron alerta amarilla por tormentas para una zona de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para una parte de Entre Ríos.

Según se informó, afectará a los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay y Victoria.

Durante el sábado a la madrugada, y principalmente a la mañana, el área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

La inestabilidad, según indicó el SMN, continuaría hasta la tarde del sábado. Luego, hacia la noche, mejorarían las condiciones climáticas, publicó Elonce.

Temperaturas



Para este viernes, se espera una temperatura mínima de 15ºC y una máxima de 26ºC, mientras que para el sábado, la mínima será de 15ºC y la máxima de 21ºC.

Tras la inestabilidad pronosticada, anticipan que bajará la temperatura. Para el domingo la mínima será de 9ºC y la máxima de 24ºC.

El lunes, en tanto, la mínima será de 12ºC y la máxima de 27ºC.