Activan protocolo por otro caso de Chikungunya en Entre Ríos

Estación Plus CrespoCrespo al día08 de noviembre de 2025
Desde el martes 11 de noviembre personal municipal realizará trabajos mantenimiento vial en el Acceso Presidente Arturo Illia de Crespo.
Estación Plus CrespoCrespo08 de noviembre de 2025
Julia Fontana es una de las cinco finalistas del prestigioso certamen que distingue el compromiso, la innovación y la trayectoria de mujeres emprendedoras de Entre Ríos. Quien resulte elegida, representará a la provincia a nivel nacional. Cómo votar.
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales08 de noviembre de 2025
La funcionaria sufrió lesiones en su rostro. El test de alcoholemia al detenido arrojó 1,31 gr/l.
Estación Plus CrespoCrespo08 de noviembre de 2025
Julia Fontana, creadora de "Doninas" -alimentos sin gluten, elaborados a base de productos naturales-, se alzó con el reconocimiento provincial, que además le permitirá participar del certamen nacional "Mujer Empresaria CAME 2025".
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales08 de noviembre de 2025
Ingresó sorpresivamente en la casa de quien era su pareja y ataque mediante, le provocó lesiones en la clavícula derecha. El muchacho fue hospitalizado.