Activan protocolo por otro caso de Chikungunya en Entre Ríos

En las últimas horas, se notificó un caso sospechoso de chikunguña en Concepción del Uruguay, aunque aún se encuentra en estudio. El paciente, un niño, está bajo tratamiento ambulatorio y no presenta síntomas graves, según informaron las autoridades sanitarias locales. Se suma a otro confirmado en Concordia.

Como respuesta inmediata, se llevaron a cabo las medidas preventivas correspondientes, incluyendo bloqueos en la zona afectada, para evitar la propagación de posibles vectores. Estas acciones forman parte del protocolo habitual ante la notificación de casos sospechosos de enfermedades transmitidas por mosquitos como el chikunguña o el dengue.

Desde el área de salud, se hizo un llamado a la comunidad para reforzar las tareas de descacharrización y mantener limpios los espacios que puedan acumular agua, consignó Ahora. “Es fundamental que todos tomemos conciencia de la importancia de estas medidas para evitar la proliferación de mosquitos”, señalaron desde el Departamento de Inmunizaciones.

Aunque el caso no reviste gravedad, las autoridades insisten en la necesidad de permanecer atentos a los síntomas de enfermedades como fiebre, dolores articulares y erupciones cutáneas, y acudir al médico ante cualquier sospecha.