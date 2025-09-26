Hallaron pertenencias personales de joven que es intensamente buscada

Un niño de 3 años fue embestido y el conductor linchado por vecinos
La entrerriana tiene 28 años. Piden a la población reportar datos que permitan dar con su paradero, a la Comisaría más cercana.
La Jefatura Departamental Uruguay solicitó colaboración para dar con el paradero de Quintana Georgina Gisel, de 28 años, DNI 40.406.843. La búsqueda es impulsada por Comisaría Basavilbaso.
Se hizo saber a Estación Plus Crespo que por última vez fue vista este mismo viernes 26, alrededor de las 14:30, en la zona del Laguito, junto al polideportivo de Basavilbaso. En ese mismo lugar, se hallaron pertenencias personales de la joven, entre ellas su DNI.
Georgina mide aproximadamente 1,70 mts de altura, tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro. Al momento del último contacto vestía pantalón y campera de jean, remera gris y una cartera rosada.
Cualquier información sobre su paradero se encarece dar inmediato aviso a la dependencia policial más próxima (abonado gratuito 101) ó a la Comisaría Basavilbaso.
"La ayuda de los vecinos es esencial para dar con Georgina y resguardar su integridad", apuntaron desde la Policía del departamento Uruguay.
