Afirman que aumentaron las personas en situación de calle en Paraná: “Llevábamos 100 viandas por noche y ahora 450”

Organizaciones llevaron adelante este jueves en Paraná el festival “La calle no es un lugar para vivir”, donde desarrollaron una actividad cultural para visibilizar esta problemática que está, según alertaron, en ascenso.

“Ya veníamos de una jornada de formación con Horacio Ávila, autor del libro ‘La calle no es un lugar para vivir’, quien vivió siete años en la calle y organizó en Buenos Aires más de cinco centros integradores”, contó Julián Jarupkin, militante social y organizador.

En diálogo con Canal 9 Litoral, dijo: “Queremos visibilizar y desmitificar la situación de calle, porque mucho de lo que pasa es estigmatizado”.

A pesar de los números oficiales y el discurso del Gobierno, consideran que el fenómeno va en ascenso, y toman como caso las viandas que se reparten algunas noches en distintos puntos de la ciudad: “Va en crecimiento la pobreza, y de la mano de la pobreza la situación de calle. Creció exponencialmente. Llevábamos 100 viandas por noche y ahora llevamos unas 450“, ejemplificó.

Gastón Salomone, también parte de la multisectorial, dijo que el objetivo de la jornada es remarcar que “la calle no es un lugar digno para vivir, y no es un lugar digno para morir”, recordando los recientes casos de personas en situación de calle ocurridos en Paraná.