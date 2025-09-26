Afirman que aumentaron las personas en situación de calle en Paraná: “Llevábamos 100 viandas por noche y ahora 450”

En Entre Ríos sólo 8 de cada 100 estudiantes finalizan la Secundaria en tiempo y formaEntre Ríos26 de septiembre de 2025
El índice promedio en Entre Ríos es más bajo que la media nacional, donde 10% de los alumnos termina a tiempo la Secundaria
"Va en crecimiento la pobreza, y de la mano de la pobreza la situación de calle", alertaronEntre Ríos26 de septiembre de 2025
Organizaciones llevaron adelante este jueves en Paraná el festival “La calle no es un lugar para vivir”, donde desarrollaron una actividad cultural para visibilizar esta problemática que está, según alertaron, en ascenso.
“Ya veníamos de una jornada de formación con Horacio Ávila, autor del libro ‘La calle no es un lugar para vivir’, quien vivió siete años en la calle y organizó en Buenos Aires más de cinco centros integradores”, contó Julián Jarupkin, militante social y organizador.
En diálogo con Canal 9 Litoral, dijo: “Queremos visibilizar y desmitificar la situación de calle, porque mucho de lo que pasa es estigmatizado”.
A pesar de los números oficiales y el discurso del Gobierno, consideran que el fenómeno va en ascenso, y toman como caso las viandas que se reparten algunas noches en distintos puntos de la ciudad: “Va en crecimiento la pobreza, y de la mano de la pobreza la situación de calle. Creció exponencialmente. Llevábamos 100 viandas por noche y ahora llevamos unas 450“, ejemplificó.
Gastón Salomone, también parte de la multisectorial, dijo que el objetivo de la jornada es remarcar que “la calle no es un lugar digno para vivir, y no es un lugar digno para morir”, recordando los recientes casos de personas en situación de calle ocurridos en Paraná.
“El gobierno ya había arreglado con los exportadores y grandes acopios”, señaló el vicepresidente de la Entidad agrícola entrerriana, Luciano Challio.
El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas.
La lista oficialista Marcha Blanca se impuso en las elecciones provinciales de Agmer y consagró a Abel Antivero como próximo secretario general. La Multicolor no alcanzó el piso del 30% exigido por estatuto para integrar la conducción.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se reunió este miércoles con el bloque del PJ en la Cámara de Diputados para abordar la cuestión de las condiciones laborales en la Administración Pública, instancia en la que el gremio propuso unificar en 30 horas semanales la carga horaria de las 10 categorías del Escalafón General.
El proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados este martes y propone crear un Fondo de Reconstrucción Vial que se financiaría con un canon de circulación para camiones de otras jurisdicciones
La particularidad de la decisión económica municipal, es que las propuestas de acción serán elaboradas por referentes de instituciones locales. Eliana Wendler, directora de Desarrollo Humano, explicó cuántos proyectos serán seleccionados.
El ministro de Justicia y Seguridad, Néstor Roncaglia; y el secretario de Justicia, Julián Maneiro, mantuvieron una reunión de presentación y trazado de agenda.
Se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.
La edil Valeria Torresín se refirió a la compleja situación que trascendió al país, durante la reciente sesión del Concejo Deliberante. Horas antes, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó una "Declaración de Repudio".
Los partícipes son oriundos de Crespo y Baradero.