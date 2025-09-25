Plus en Vivo

Trágico choque entre un camión y una moto en Ruta 11

Los partícipes son oriundos de Crespo y Baradero.

Policiales/Judiciales25 de septiembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Un siniestro vial se cobró la vida de una persona, en jurisdicción de Las Cuevas.

En las primeras horas de la noche de este jueves, la Policía fue alertada del fatal suceso acaecido a la altura del Km. 69 de la Ruta 11.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que los vehículos intervinientes fueron un camión Scania, conducido por un hombre de 33 años, con domicilio en Crespo, Entre Ríos; y una moto Honda XR 125 cc., que se encontraba al mando de un hombre de 65 años, con domicilio en Baradero, Buenos Aires.

El transporte transitaba en sentido Diamante – Victoria, mientras que la unidad de menor porte se desplazaba en sentido contrario.

El motociclista lamentablemente perdió la vida en el lugar.

El tránsito vehicular estuvo asistido por agentes policiales hasta la finalización de las tareas periciales, siendo luego restablecida la normal circulación.

El Ministerio Público Fiscal de Diamante dispuso la realización de las tareas propias de accidentología, para determinar fehacientemente las formas, circunstancias y secuencia del luctuoso siniestro.

