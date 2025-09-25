Trágico choque entre un camión y una moto en Ruta 11

Recuperan costoso equipamiento electrónico sustraído en Hasenkamp
El televisor de 50" había sido vendido a sólo $300.000. Ese fin tendrían los demás artefactos, hallados ocultos en un predio baldío.
Un siniestro vial se cobró la vida de una persona, en jurisdicción de Las Cuevas.
En las primeras horas de la noche de este jueves, la Policía fue alertada del fatal suceso acaecido a la altura del Km. 69 de la Ruta 11.
Se confirmó a Estación Plus Crespo que los vehículos intervinientes fueron un camión Scania, conducido por un hombre de 33 años, con domicilio en Crespo, Entre Ríos; y una moto Honda XR 125 cc., que se encontraba al mando de un hombre de 65 años, con domicilio en Baradero, Buenos Aires.
El transporte transitaba en sentido Diamante – Victoria, mientras que la unidad de menor porte se desplazaba en sentido contrario.
El motociclista lamentablemente perdió la vida en el lugar.
El tránsito vehicular estuvo asistido por agentes policiales hasta la finalización de las tareas periciales, siendo luego restablecida la normal circulación.
El Ministerio Público Fiscal de Diamante dispuso la realización de las tareas propias de accidentología, para determinar fehacientemente las formas, circunstancias y secuencia del luctuoso siniestro.
Dos mujeres fueron hospitalizadas por sus lesiones.
Un hombre de 33 años de Chajarí denunció que depositó dinero por una pieza automotriz ofrecida en Instagram. Tras la transferencia, el supuesto vendedor lo bloqueó.
La Cámara de Casación Penal dictó el sobreseimiento de Dolores Etchevehere y del abogado Facundo Taboada, ambos llevados a juicio por el delito de usurpación luego de haber ingresado a la estancia Casa Nueva, en El Quebracho, cerca de Santa Elena, en octubre de 2020, junto al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois.
Se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.
Los cuerpo hallados en el pozo séptico de una vivienda en Florencio Varela son de Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las chicas que estaban desaparecidas desde el viernes 19 de septiembre
La responsable del video difundido en redes aseguró que la idea, producción y protagonismo fueron suyos y lamentó las repercusiones negativas. La firma propietaria de la estación ya había publicado horas antes un pedido de disculpas y reconociendo que “puede interpretarse” como apología a la violencia de género.
La particularidad de la decisión económica municipal, es que las propuestas de acción serán elaboradas por referentes de instituciones locales. Eliana Wendler, directora de Desarrollo Humano, explicó cuántos proyectos serán seleccionados.
El ministro de Justicia y Seguridad, Néstor Roncaglia; y el secretario de Justicia, Julián Maneiro, mantuvieron una reunión de presentación y trazado de agenda.
La edil Valeria Torresín se refirió a la compleja situación que trascendió al país, durante la reciente sesión del Concejo Deliberante. Horas antes, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó una "Declaración de Repudio".