San Benito: Un hombre intentó estrangular a su pareja y luego se autolesionó

Extrema tensión en una vivienda. La Fiscalía dispuso la detención del agresor, tras recibir curaciones.

Policiales/Judiciales11 de enero de 2026
Durante la madrugada, una mujer de 25 años se comunicó con el Sistema 911, por un incidente de violencia en su hogar, ubicado en calle Diamante de la localidad de San Benito.

La mujer informó que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con su pareja, un hombre de 43 años, cuando comenzaron a discutir. En medio de la confrontación, él la atacó, intentando estrangularla.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que la mujer logró escapar y tomó un cuchillo de la cocina para defenderse. Sin embargo, el hombre también tomó un cuchillo y comenzó a autolesionarse, aparentemente con la intención de culpar a su pareja por sus heridas.

El fiscal interviniente fue informado de la situación y dispuso la detención del hombre y su trasladado a la Alcaidía de Tribunales.

