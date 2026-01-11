San Benito: Un hombre intentó estrangular a su pareja y luego se autolesionó

Una mujer de 72 años activó el Botón Antipánico para resguardarse de sus hijos
Ambos tenían restricción de acercamiento y fueron detenidos por la Guardia Especial de Paraná.
Extrema tensión en una vivienda. La Fiscalía dispuso la detención del agresor, tras recibir curaciones.Policiales/Judiciales11 de enero de 2026Estación Plus Crespo
Durante la madrugada, una mujer de 25 años se comunicó con el Sistema 911, por un incidente de violencia en su hogar, ubicado en calle Diamante de la localidad de San Benito.
La mujer informó que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con su pareja, un hombre de 43 años, cuando comenzaron a discutir. En medio de la confrontación, él la atacó, intentando estrangularla.
Se confirmó a Estación Plus Crespo que la mujer logró escapar y tomó un cuchillo de la cocina para defenderse. Sin embargo, el hombre también tomó un cuchillo y comenzó a autolesionarse, aparentemente con la intención de culpar a su pareja por sus heridas.
El fiscal interviniente fue informado de la situación y dispuso la detención del hombre y su trasladado a la Alcaidía de Tribunales.
Se trató de pertenencias utilizadas para el mantenimiento y puesta en valor de la sede de fe. Uniformados esclarecieron la materialidad.
Al ser interceptado, la policía constató que además, presentaba un Pedido de Captura vigente, del Juzgado de Garantías de la ciudad de La Paz.
Uniformados de Gendarmería Nacional que tomaron intervención, advirtieron que el joven conductor no se encontraba en óptimas condiciones de manejo.
El caso sucedió en la ciudad de Santa Elena. La víctima pudo contar lo que padeció ante fiscalía, al igual que otros allegados a la joven. Por el momento no hay detenidos.
La víctima de los impactos de bala se encuentra en el Hospital San Martín de Paraná.
La Estación de Servicio YPF del Agrícola Regional Crespo comenzó a implementar el sistema de autodespacho de combustibles, una modalidad que permite a los clientes realizar la carga de manera autónoma, a través de la aplicación oficial, en un horario determinado y con beneficios económicos asociados.
Sufrió quemaduras que requieren de atención compleja. Se abrió una investigación.
Unión de Crespo logró una victoria destacada este sábado 10 de enero, al imponerse 2 a 0 frente a Peñarol de Paraná, líder de la Zona 1, en el marco de la 4ª fecha de la Copa Entre Ríos.