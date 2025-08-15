150 árboles por los 150 años del Verbo Divino: Parroquia San José impulsa una campaña de forestación

En el marco de los festejos por los 150 años de la Congregación del Verbo Divino, la comunidad de la Parroquia San José de Crespo impulsa un proyecto tan simbólico como sustentable: plantar 150 árboles en distintos puntos de la ciudad y zonas cercanas, invitando a los vecinos a sumarse a la propuesta y asumir el compromiso de su cuidado.

La iniciativa surgió durante una charla, el año pasado, entre el padre Jorge Faliszek —reconocido por promover la plantación de árboles en cada lugar donde desarrolla su labor pastoral— y Alicia Abt, integrante activa de la comunidad parroquial. “Yo, por hacer algo, empecé a plantar arbolitos en mi casa y hoy tengo casi cien ejemplares de distintos tamaños; algunos todavía son muy pequeños, pero otros ya están listos para ser trasplantados”, contó Abt a FM Estación Plus Crespo.

El proyecto ya cuenta con especies donadas: lapachos rosados producidos por la propia Abt y otros 50 ejemplares que llegaron desde Pueblo Brugo. Entre los ejemplares también hay fresnos. El objetivo es alcanzar los 150 árboles, con motivo del aniversario de la congregación, y entregarlos gratuitamente a quienes se comprometan a plantarlos y cuidarlos.

“La idea es que cada persona que reciba un árbol lo plante en el frente de su casa, en su patio, en un terreno o incluso en algún espacio público, siempre que pueda garantizar su cuidado. Queremos que esos árboles crezcan, den sombra, flores y sean útiles a la comunidad”, explicó.

Si bien en un inicio se pensó en ubicarlos todos en un mismo predio, la propuesta evolucionó para asegurar la supervivencia de las plantas. “El Padre Simón nos hizo ver que, si no hay alguien que se haga responsable, es difícil que todos crezcan. De esta manera, cada familia que los lleve lo hará con gusto y compromiso”, señaló Abt a FM Estación Plus Crespo, y destacó que ya hay particulares y familias rurales que se sumaron a la causa.

Quienes deseen participar pueden contactarse con Alicia Abt al 0343-156200214 o con la Secretaría Parroquial para coordinar la entrega de un plantín. “Es totalmente gratuito —aclaró—. Lo único que pedimos es que lo cuiden y que el día que lo planten nos manden una foto. Es una forma de celebrar este año tan especial y, al mismo tiempo, cuidar nuestro planeta”.

Este gesto, que combina el simbolismo de una fecha histórica con el compromiso ambiental, busca dejar una huella verde que perdure mucho más allá del aniversario que la inspira.