Crimen de Beatríz Fernández en Nogoyá: Un condenado a prisión perpetua y dos acusados irán a juicio

El caso conmocionó a la comunidad nogoyaense, después que la docente fuera hallada sin vida en su vivienda, ubicada en la Ruta 12, en la zona de la Villa 3 de Febrero. Las pericias confirmaron que la causa de muerte fue violenta y desde comienzos de la investigación, los pesquisas manejaron la hipótesis que había un plan previo, para apoderarse de sus bienes, apuntando a una fuerte suma de dinero ahorrada.

La Dra. Maite Burruchaga, a cargo de la Unidad Fiscal de Nogoyá, anticipó que "del 15 al 19 de septiembre" se desarrollará un Juicio por Jurados en Nogoyá, "para lo que ya se realizó la pre-selección de 80 personas, que posteriormente el mismo día 15, serán seleccionadas las 12 que representarán el Jurado", explicó a Éxodo Nogoyá. A través de esta vía, serán juzgados dos imputados: un varón y una mujer, también detenidos.

Por otro lado, la funcionaria judicial detalló que "el pasado 4 de agosto, se llevó a cabo una audiencia en la ciudad de Gualeguay, donde se trató un acuerdo de Juicio Abreviado y este 12 de agosto, el Juez del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, Dr. Dante Oscar Tortul, homologó el acuerdo. Declaró a Hugo del Luján Bonadeo (su ex esposo) coautor material y penalmente responsable, del delito de Homicidio agravado por el vínculo, por ensañamiento, por concurso premeditado de 3 personas y por ser cometido contra una mujer en contexto de violencia de género. Lo condenó a la pena de prisión perpetua". Tal pena deberá cumplirse donde aún se encuentra alojado, en la Unidad Penitenciaria de Victoria.

Bonadeo será parte del venidero proceso por Jurado, como testigo condenado y dará su declaración. Es clave, ya que él mismo ha reconocido los hechos en carácter de coautoría.