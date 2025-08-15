Crimen de Beatríz Fernández en Nogoyá: Un condenado a prisión perpetua y dos acusados irán a juicio

Fatalidad en ruta de Entre Ríos: murió un motociclista tras ser chocado por un camiónPoliciales/Judiciales15 de agosto de 2025
El motociclista falleció al instante tras ser arrollado por un camión en la ruta, en el norte de la provincia.
La mujer -de 62 años- fue asesinada a golpes, en abril de 2024. Ahora su ex marido fue condenado y se aguardan las penas que podrían recaer en otros presuntos partícipes.Policiales/Judiciales15 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
El caso conmocionó a la comunidad nogoyaense, después que la docente fuera hallada sin vida en su vivienda, ubicada en la Ruta 12, en la zona de la Villa 3 de Febrero. Las pericias confirmaron que la causa de muerte fue violenta y desde comienzos de la investigación, los pesquisas manejaron la hipótesis que había un plan previo, para apoderarse de sus bienes, apuntando a una fuerte suma de dinero ahorrada.
La Dra. Maite Burruchaga, a cargo de la Unidad Fiscal de Nogoyá, anticipó que "del 15 al 19 de septiembre" se desarrollará un Juicio por Jurados en Nogoyá, "para lo que ya se realizó la pre-selección de 80 personas, que posteriormente el mismo día 15, serán seleccionadas las 12 que representarán el Jurado", explicó a Éxodo Nogoyá. A través de esta vía, serán juzgados dos imputados: un varón y una mujer, también detenidos.
Por otro lado, la funcionaria judicial detalló que "el pasado 4 de agosto, se llevó a cabo una audiencia en la ciudad de Gualeguay, donde se trató un acuerdo de Juicio Abreviado y este 12 de agosto, el Juez del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, Dr. Dante Oscar Tortul, homologó el acuerdo. Declaró a Hugo del Luján Bonadeo (su ex esposo) coautor material y penalmente responsable, del delito de Homicidio agravado por el vínculo, por ensañamiento, por concurso premeditado de 3 personas y por ser cometido contra una mujer en contexto de violencia de género. Lo condenó a la pena de prisión perpetua". Tal pena deberá cumplirse donde aún se encuentra alojado, en la Unidad Penitenciaria de Victoria.
Bonadeo será parte del venidero proceso por Jurado, como testigo condenado y dará su declaración. Es clave, ya que él mismo ha reconocido los hechos en carácter de coautoría.
Un hombre fue asaltado en su casa de Urdinarrain. Dos delincuentes se hicieron pasar por vendedores. Le robaron 1.000.000 de pesos y 2.000 dólares. La Policía identificó a los sospechosos.
El insólito hecho ocurrió en Paraná y se investiga si se trató de un “autorrobo” con el fin de cobrar el seguro.
Tres delincuentes encapuchados ingresaron a una vivienda y, sin ejercer violencia física, redujeron a la víctima y se llevaron una importante suma de dinero, un cuchillo y armas en desuso.
Un hombre de Viale sufrió lesiones tras una presunta pelea en su vivienda. El damnificado y testigos señalaron a una mujer como autora de la agresión, ocurrida luego de una discusión. La Policía descartó que se tratara de un robo.
El delincuente había trepado hasta la planta alta de una vivienda e ingresó a robar. La Policía logró detenerlo cuando bajó.
Habiéndose pasado la presentación normativa a comisión del Concejo Deliberante, el intendente Marcelo Cerutti recibió a dirigentes de la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM), que nuclea al SUOYEM Crespo. El secretario general, Mario Barberán, analizó el encuentro.
La joven crespense partirá hacia Bélgica para participar del "Peace Programme", una experiencia intercultural de tres meses.