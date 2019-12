Caminaba con dos televisores en mano a la madrugada, hasta que huyó

Estacion Plus Crespo

Minutos después de las 4:00 de esta madrugada del 25 de diciembre, un vecino alertó a la policía de una situación sospechosa. En principio, una dotación de Comisaria Colonia Avellaneda se comisionó hasta el domicilio donde fueron requeridos, en la zona de calles Yanies Martín y Carlos Gardel, de esa localidad. La persona que los esperaba dio cuenta de que momentos precios, un sujeto había salido de una cortada con dos televisores en mano, por el cual el ciudadano éste le pegó un grito. El sospechoso se sorprendió y dejó tirados los electrodomésticos, para darse raudamente a la fuga.

Según se informó a FM Estación Plus Crespo, con los datos recabados al vecino, los uniformados realizaron una recorrida en cercanías del lugar, no logrando encontrar persona alguna, como así tampoco viviendas con signos de haber sido violentadas. No obstante y tras realizarse las diligencias de rigor, se procedió al secuestro de los dos televisores, poniendo en conocimiento del suceso a la Fiscalía en Turno, que dispuso el inicio del legajo judicial correspondiente, para establecer la Real Procedencia y Propiedad de los mismos, dando intervención al personal de Criminalística.