Advierten que hubo alto consumo de alcohol en los festejos juveniles de Navidad

La fuerza de seguridad local hizo un balance positivo de los festejos desarrollados durante la Nochebuena y Navidad, destacando que no se produjeron incidentes que implicaran personas lesionadas o accidentes de tránsito que lamentar. No obstante, se llamó a la reflexión acerca del consumo de alcohol en los jóvenes.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el Crio. Lisandro Reyes, comentó: "Para estas fiestas se trabajó con un refuerzo de guardia y se implementaron los operativos que habíamos proyectado, tanto de identificación de personas como de vehículos. Se estuvieron haciendo recorridas por toda la jurisdicción y principalmente por las zonas donde sabíamos que se iba a congregar más gente. Fue todo con normalidad, sólo hubo dos desmanes muy pequeños en la zona del pórtico, circunstancias en las que el personal de la Guardia Urbana Municipal intervino en la contención y la reorganización".

Asimismo, el jefe de la dependencia analizó una situación que derivó en un pedido de concientización, atento a que aún resta de festividad de Año Nuevo. En tal sentido, manifestó: "Tanto la Dirección de Prevención Urbana de la Municipalidad como lo que es Comisaría Crespo, trabajamos con un número mayor de funcionarios, todos abocados a mantener la tranquilidad. No obstante, se insta a la reflexión a los comerciantes, porque debido a la concentración que había en el Parque del Lago, mayormente se mantuvo la presencia allí, pero se advirtió que negocios céntricos trabajaron toda la noche con el expendio de bebidas alcohólicas y no cesaron en el horario que establece la ordenanza vigente. Es importante que tomen conciencia de los efectos que puede tener la venta de bebidas alcohólicas, ya que se vio a muchos jóvenes que llegaban con la conservadora al pórtico y la ingesta excesiva puede generar una tragedia. Tenemos que dar gracias que no hubo ningún accidente, pero hay que tomar conciencia. Igualmente, personal policial y agentes municipales ya tenemos conocimiento de los locales que lo realizaron y se tomarán las medidas correspondientes".