Hurtaron a paseantes desprevenidos, pero los atrapó la policía: uno estaba escondido en un maizal

Estacion Plus Crespo

La buena fe y predisposición de muchos entrerrianos suelen ser características aprovechadas por los delincuentes. Así comenzó lo que terminó en una sustracción y afortudanamente, los involucrados en la comisión del delito pudieron ser puestos a disposición de la justicia.

Según se informó a FM Estación Plus Crespo, las circunstancias se desarrollaron en la zona de El Ramblón, sobre la Ruta 18, a la altura del Km. 47, promediando las 13:00 de este viernes. Una mujer, oriunda de Villaguay, denunció en Comisaría Viale, que en ocasión de estar estacionados en su camioneta Nissan Frontier, frente a un comedor de la zona mencionada, su pareja se bajó al comercio, quedando ella en la camioneta. En un momento dado, se le acercan dos masculinos desconocidos, a bordo de una motocicleta azul, de alta cilindrada y le preguntan por una quesería. Como la denunciante no era de la zona, se bajó de la camioneta a preguntar referencias del lugar para indicarles y cuando regresa, observó que la puerta trasera de la camioneta estaba abierta, advirtiendo que le habían hurtado su cartera, con documentacion y dinero que no supo precisar el monto. Alcanzó a ver que los jóvenes huían en la moto por la ruta en dirección hacia Paraná, por lo que le avisa al marido e inmediatamente los persiguen. Los delincuentes tomaron por caminos vecinales y lograron perder su rastro entre los campos.

En medio de la fuga y persecución, los malvivientes arrojan la cartera de la mujer con todo lo que llevaba en su interior, pudiendo ésta recuperar las pertenencias.

Al llegar la policía de Viale al lugar, inmediatamente se abocó al rastrillaje por entre los campos con maizal, pudiendo localizar a un adolescente de 17 años, escondido entre una zanja, con una motocicleta azul, de similares características a las detalladas por la damnificada. El menor fue demorado y trasladado hacia la dependencia, secuestrándose el medio de movilidad. Posteriormente, la Fiscalía de Menores ordenó su traslado a Minoridad, previa examinación médica.

Ahora bien, el personal policial continuó la recorrida en busca del otro implicado en el hecho, para lo cual contó con la colaboración de la Brigada de Abigeato, trabajo coordinado mediante el cual hallaron en la zona de Aldea San Antonio al sospechoso restante. Se trataba del hermano del menor, teniendo éste 20 años de edad. El mismo quedó supeditado a la causa, conforme lo dispuesto por la Fiscalía en Turno.