Apagan el fuego originado a la vera de la ex ruta 131

Estacion Plus Crespo

Tras la intervención, el Jefe de Cuerpo Activo, Pablo Gettig Jacob, informó a FM Estación Plus Crespo, que "fue un incendio de pastizales en una alcantarilla sobre la ex ruta 131. Se combatió con una dotación mínima, porque no revistió mayor gravedad. Y agradecemos la colaboración brindada por el personal de la Guardia Urbana Municipal".

Según el testimonio de quienes pasaron minutos antes por el lugar, se había advertido la presencia de niños jugando en esa zona, por lo que no se descarta que el foco ígneo se haya originado en una travesura, que sobrepasó el alcance de control.