Llegaron a la recepción y el salón estaba vacío: denuncian estafa por más de $270.000

Los padres de alumnos que finalizaron sus estudios en la Escuela Secundaria N°5 Brigadier Zuloaga de San Benito, se presentaron este lunes por la mañana en la Fiscalía de Paraná para denunciar por estafa a un servicio de lunch. Según expresaron a Canal Nueve Litoral, se trata de "Sergio Aguilar", quien no cumplió con lo pactado, por más de 270 mil pesos. Denuncian que otras familias también fueron estafadas.

El sábado a la noche todos los invitados, unas 260 personas que pagaron una tarjeta por 960 pesos, llegaron hasta el Salón Terra de calle Balbín de Paraná y se encontraron con que estaba vacío. Gracias a la ayuda del dueño del lugar, pudieron ingresar, pero terminaron haciendo la fiesta a la "canasta". El titular del servicio apareció con un poco de comida, que no alcanzó. "Estamos amargados", manifestaron.

Según contó un padre al Nueve, las sospechas de estafa comenzaron días previos. "A las 3 y media de la tarde del sábado, vamos al salón y encontramos que no había nada armado. No estaba la bebida ni la comida. Estaba el dueño del salón, con quien hablamos y nos enteramos que no habían pagado el salón y que si no hacíamos un convenio de pago no podíamos hacer la fiesta", relató.

Asimismo, indicó que "el día anterior llama el señor Sergio Aguilar a la profesora encargada del evento y dijo que le habían robado la plata de las bebidas y que si había forma de comprarlas para que los chicos tengan la bebida. La profesora gastó 62 mil pesos, tuvo que poner tres tarjetas y nunca apareció la bebida", denunció.

Luego de ello, señaló: "A la tarde nos encontramos que estaban los mozos y no había nada. Lo llamamos y no contestaba. Estuvimos hasta las 8 de la noche, hasta que llegó con un poco de carne y ensalada. Para los 260 personas invitados, había para 100 personas. Tampoco estaba la bebida. Después llevó un poco de carne y dijo que iba a alcanzar".

El padre indicó que pudieron ingresar gracias a la ayuda del dueño del Salón Terra, que les dijo que luego arreglaban. "Tuvimos que hacer un convenio de pago con el salón para hacer la fiesta. Terminamos cenando a las 12 de la noche. Tuvimos que traer cosas de nuestras casas, compras empanadas, llevar bebidas nosotros", contó.

La odisea continuó dentro de la fiesta, donde se enteraron de otras falencias. "Entramos, empezamos a cenar. A eso de las 12.30 y 1 no había más bebida ni hielo, publicó Ahora. El señor Aguilar estaba, se fue y no volvió a aparecer. A la 1.30 los mozos se fueron porque le debía dos fiestas pagarles. Al DJ nunca le pagó. Apareció otro que tampoco pagó y le debía dos fiestas más", lamentaron.