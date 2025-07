Modalidad pionera: Todos los intendentes de un departamento entrerriano se reunieron con la Policía para fortalecer la seguridad pública

Sin urgencias ni circunstancias que apremien, pero sí con el compromiso y la seriedad que la temática infiere, las autoridades policiales de la Jefatura Departamental Uruguay mantuvieron un encuentro con los responsables de los gobiernos de cada una de las localidades que componen el departamento. Es la primera vez que se concreta una reunión con este alcance y por este importante valor social: la seguridad pública.

Partícipes de la reunión mantenida en Colonia Elía, calificaron de "histórico" el encuentro y destacaron "la sinceridad con que se trataron los temas". El análisis se ajustó ni más ni menos que a los datos que arroja la realidad de la calle: "En estas pequeñas ciudades, en nuestros pueblos del departamento, a los intendentes nos encuentran diariamente y hasta saben dónde irle a tocar la puerta. No hay manera de excusarse o desconocer y lo abordado fue el reflejo de lo que conversamos cara a cara con el vecino", resaltó el mandatario municipal que ofició de anfitrión.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, Ramón Barrera -presidente municipal de Colonia Elía-, sostuvo: "Mantener la vara baja de hechos delictivos y seguir siendo los pueblos tranquilos que somos, es el primer objetivo que tenemos intendentes y jefes comunales. No queremos tener que llegar a atravesar períodos críticos de seguridad, para recién plantearnos qué y cómo mejorar el servicio. Por eso, coincidiendo con la idea del Jefe Departamental, Esteban Allegrini, empezamos a gestar un encuentro. Antes la práctica era hacer pedidos o reclamos en términos individuales, por localidad, cada uno por su lado. Y muchas veces, los problemas o las falencias han sido similares y se podrían haber resuelto trabajando en conjunto, confiamos en los frutos de la colaboración mutua. Si bien no tenemos delitos tan complejos, no son tantos los hechos, entendemos que podemos hacer más para darle seguridad y respuesta a la sociedad, que está esperando resultados de parte de aquellos que ocupamos espacios de servicio público. La seguridad pública es un tema que nos atañe como intendentes, como presidentes comunales y de juntas de gobierno, y nos sentamos a conversar, nos pusimos a trabajar, más allá de las ideologías políticas, banderías o partidos. De hecho, había intendentes de diferentes colores políticos. Entendí que juntarnos y escuchar las preocupaciones o los desafíos que tenemos, era un buen paso y así recibimos a los Jefes de cada una de las Comisarías del departamento, el Jefe Departamental y fue una primera reunión muy provechosa".

Barrera marcó lo que dejó la agenda en un primer diagnóstico: "Tratamos de ser lo más prácticos posibles, de manera que cada comisario hizo una exposición honesta y sincera de la situación de sus jurisdicciones. Permitió comprender cuáles eran las necesidades que tenían, las cuestiones por apuntalar. Como ítems preocupantes o a atender con prontitud, surge la falta de vehículos, y creo que el más crucial, fue la falta de personal en algunas comisarías. Estuvo presente el Dr. Eduardo Lauritto, intendente de Concepción del Uruguay, que como ciudad cabecera de departamento tiene sus particularidades; pero en las ponencias advertíamos el crecimiento que han tenido cada una de las localidades del departamento y por ahí, no se ha acompañado esa expansión con la provisión de más recurso humano. Me parece que fue una observación al unísono que hicimos, la necesidad de al menos un personal más por comisaría. También surgió lo que tiene que ver con hechos en zonas rurales, que se viene trabajando muy bien en lo que son abigeatos, pero tampoco alcanza".

Con el panorama claro y compartido por ambos espacios de autoridad, surgió el impulso de continuar: "Esta instancia nos genera una responsabilidad y hoy nos ocupa a todos. Lo encaramos diferente, porque la sociedad hoy demanda otra cosa. Este primer encuentro nos compromete a tener una segunda instancia, en la que vamos a empezar a escribir estas cuestiones que detectamos. No sé si haremos un pedido al unísono o en qué términos, pero sí vemos con buenos ojos esto de darle fuerza al reclamo que en realidad viene de la sociedad, del ciudadano que está esperando de nosotros un trabajo, y la gestión de soluciones. Pintualizo en dichos temas, pero seguramente se irán evidenciando con el transcurrir del tiempo, algunos temas más. Queremos pensar en una segunda reunión, no solo con los intendentes y jefes comunales en unión, sino con el Jefe de Policía de Provincia, con el ministro de Seguridad y Justicia, con el Gobernador, con quien entienda que nosotros queremos empezar a dialogar con respecto a estos temas. La intención no es apuntar a nadie, ni levantar o sacar, ni generar ningún cambio de nombres. No es partidario ni político, sino exclusivamente encargarnos de la responsabilidad que nos ha dado la gente y que incluye prolongar la tranquilidad que aún tenemos, como es mi caso en Colonia Elía".

"Tenemos una buena la relación con la fuerza. Concepción del Uruguay y cada municipio, trabajamos de manera conjunta con las comisarías, aportamos a veces combustible, o colaboración con los sistemas de monitoreo, las ayudas que están a nuestro alcance", apuntó Ramón Barrera y agregó: "Pero eso no quiere decir que desconozcamos que hay que responder aún mejor. Estamos en buenos niveles, pero hay que procurar disminuir al máximo posible la incidencia delictual y para ello, es fundamental la acción coordinada entre la Policía y los gobiernos locales".