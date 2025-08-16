Apareció la adolescente que era intensamente buscada en Entre Ríos

Fuentes oficiales confirmaron a FM Estación Plus Crespo que Milagros Abril Robles, se hizo presente en la sede policial de Comisaría Basavilbaso, en perfecto estado de salud.

La menor se apersonó al conocer que estaba siendo públicamente buscada, conforme directivas judiciales, tras su ausencia sin contacto con familiares desde poco después del mediodía del viernes.

Interesaba su hallazgo, habida cuenta de que los últimos datos apuntaban a que habría ascendido a un vehículo, quedando las circunstancias de ausencia en materia de abordaje interdisciplinario.