Apareció la adolescente que era intensamente buscada en Entre Ríos

Ocurrió en la localidad de San Lorenzo. La mujer estaba rescatando a su mascota, que se había escapado, cuando fue embestida por la formación
Estación Plus CrespoEntre Ríos16 de agosto de 2025
Desde 2016, Casa Lázaro en Paraná abre sus puertas a quienes, atrapados por el consumo, buscan volver a empezar. “No importa el pasado, lo importante es que hoy quieran cambiar”, dice su director, Jorge Achor, a FM Estación Plus Crespo.
Una mujer denunció que durante la madrugada de este viernes, delincuentes ingresaron a su vivienda y le robaron una importante suma de dinero. Se explayó sobre rarezas del hecho, al pedir que se esclarecido.
Nacionales16 de agosto de 2025
El Presidente buscará respaldo para su programa económico en busca de recrear confianza. Mientras, la incertidumbre parece haber llegado a los inversores.
Estación Plus CrespoCrespo16 de agosto de 2025
El impacto se produjo en Ruta 131 y acceso Pte. Illia. Hubo traslado de ocupantes a una guardia médica.