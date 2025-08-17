Plus en Vivo

Accidente fatal en Feliciano: confirmaron que el camión no embistió al motociclista en Ruta 1

La Policía aclaró que el joven fallecido en un accidente cerca de Feliciano no fue atropellado por el camión. Se encontraba tendido en la ruta tras un posible derrape.

Policiales/Judiciales17 de agosto de 2025
Un accidente fatal se registró este viernes por la mañana sobre la ruta provincial 1, a ocho kilómetros del ingreso a San José de Feliciano. En un primer momento se informó que un camión habría embestido a un motociclista, pero la Policía aclaró que el hecho ocurrió de otra manera.

El subjefe Departamental de Feliciano, comisario inspector Mariano Andrés Vecchio, confirmó que el conductor de la motocicleta, identificado como Roberto Fabián Ojeda, trabajador de una chanchería de la zona, ya se encontraba tendido en la cinta asfáltica cuando pasó el camión de la Cooperativa Agropecuaria La Paz.

“Se supone que el motociclista estaba desvanecido sobre la ruta y el camión intentó esquivarlo. Las huellas muestran que se abre del carril para evitar el impacto”, señaló Vecchio.

El funcionario policial agregó que la motocicleta no presentaba daños en la parte frontal. “Podría haber intentado esquivar un animal, derrapó y cayó al suelo”, sostuvo. En tanto, el camión Iveco que transportaba granos presentó rastros de sangre en dos ruedas, una delantera y otra trasera.

El conductor del camión declaró que al circular por la ruta vio un bulto, maniobró para evitarlo y detuvo la marcha.

La Fiscalía dispuso el levantamiento de cámaras de seguridad en el ingreso a Feliciano y las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

Diario La Paz

