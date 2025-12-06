Innovador y polémico: Un deudor alimentario pagará lo que debe a través de la factura de luz

Un deudor alimentario quedará expuesto en la factura de luz luego de que un juez de familia de la localidad santafesina de San Lorenzo haya determinado que en dicha boleta se incorpore el monto que le debe a su exesposa para sus hijos.

María Cecilia Lantella, abogada de la demandante, contó cómo fue la decisión del juez de esta inédita medida contra un deudor alimentario, a quien la Justicia ya le había otorgado restricciones, pero continuaba sin abonar el dinero correspondiente de la mantención de sus hijos.

“Este caso lleva ya un año trabajándose, no fue una decisión de la noche a la mañana, sino que hubo previamente decisiones restrictivas para el deudor, como no entrar a un estadio de fútbol, tampoco renovar su licencia de conducir y salir del país, es decir que venimos con un tema complejo”, expuso Lantella.

La abogada subrayó que, ante la gran deuda que se acumuló, solicitaron que oficie a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para poder hacer el cobro de la cuota alimentaria de manera mensual mediante la retención de la factura de luz.

Lantella explicó cómo será la dinámica con la nueva boleta que se le efectuará al acusado: “La EPE tiene un rubro que va decir ‘consumo’, que es el gasto de la luz, pero abajo va a venir otro, en el que se va a incluir el monto de la deuda. Si no paga toda la factura, le cortan el suministro”.