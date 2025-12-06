Allanaron la casa del hombre que ahorcó a su perro: qué secuestraron

En horas de la tarde de este viernes, uniformados de Santa Anita, llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle San José al 800, de esa localidad del departamento Uruguay.

Al momento de la irrupción, la propiedad se encontraba sin moradores, debido a que su propietario -de 56 años-, permanece alojado en la dependencia policial -bajo prisión preventiva-.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que durante el registro domiciliario, los funcionarios acompañado de testigos obtuvieron resultados positivos, procediendo al secuestro de una cámara de videovigilancia, un gancho de hierro, una polea de hierro y una camioneta Ford Ranger, color gris. Todos los elementos son pasibles de pericias, por considerarse vinculadas a la causa.

Podrían ser valiosas probanzas, para determinar la pena por lo ocurrido el 3 de diciembre último, alrededor de las 19:45, cuando vecinos alertaron sobre una situación de crueldad animal en ese domicilio. Al arribo de los efectivos, el propietario reconoció haber golpeado a su perro y autorizó el ingreso al patio.

En el interior de un galpón, los agentes hallaron un can sin vida, colgado de una soga; por lo que el hombre fue aprehendido en flagrancia por el delito de Maltrato Animal.