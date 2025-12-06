Allanaron la casa del hombre que ahorcó a su perro: qué secuestraron

Transitaba en moto robada y lo paró un control policial
A raíz de un operativo rutinario, la policía de Diamante halló un motovehículo que había sido hace poco tiempo denunciado como sustraído. ¿Qué ordenó la justicia sobre el conductor?
Por el tremendo caso de maltrato animal, la policía de Comisaría Santa Anita realiza nuevas diligencias. Más elementos comprometen al agresor.Policiales/Judiciales06 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
En horas de la tarde de este viernes, uniformados de Santa Anita, llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle San José al 800, de esa localidad del departamento Uruguay.
Al momento de la irrupción, la propiedad se encontraba sin moradores, debido a que su propietario -de 56 años-, permanece alojado en la dependencia policial -bajo prisión preventiva-.
Se confirmó a Estación Plus Crespo que durante el registro domiciliario, los funcionarios acompañado de testigos obtuvieron resultados positivos, procediendo al secuestro de una cámara de videovigilancia, un gancho de hierro, una polea de hierro y una camioneta Ford Ranger, color gris. Todos los elementos son pasibles de pericias, por considerarse vinculadas a la causa.
Podrían ser valiosas probanzas, para determinar la pena por lo ocurrido el 3 de diciembre último, alrededor de las 19:45, cuando vecinos alertaron sobre una situación de crueldad animal en ese domicilio. Al arribo de los efectivos, el propietario reconoció haber golpeado a su perro y autorizó el ingreso al patio.
En el interior de un galpón, los agentes hallaron un can sin vida, colgado de una soga; por lo que el hombre fue aprehendido en flagrancia por el delito de Maltrato Animal.
El oportuno pedido de auxilio y la rápida presencia policial, permitieron detener al acusado y ponerlo a disposición de la justicia.
La justicia de Concepción del Uruguay dispuso la prisión preventiva para un hombre de 56 años acusado de maltratar a un perro hasta matarlo.
Los atacantes de un frente domiciliario se movilizaban con un chico a bordo. Cruce de disparos y detenciones en Diamante.
En pleno mediodía de este jueves, se registró un robo en departamento de zona Parque de Paraná, donde se sustrajeron tres cajas fuertes con una suma significativa de dinero en dólares y pesos.
De acuerdo a lo informado por Bomberos Voluntarios de Paraná que intervinieron en el siniestro, el camión registró la rotura de un neumático, hizo efecto “tijera” con el acoplado y, en esas circunstancias, terminó volcando.
El juez Pablo Zoff resolvió aplicar medidas cautelares de carácter patrimonial sobre los activos de la familia Etchevehere.
La Asociación de Empleados de Comercio de Crespo inaugurará este domingo 7 de diciembre la temporada de verano en su complejo de natatorios, con tarifas diferenciadas para afiliados y particulares, y servicios destinados a garantizar un espacio familiar y seguro.
