Transitaba en moto robada y lo paró un control policial

Allanaron la casa del hombre que ahorcó a su perro: qué secuestraron
Por el tremendo caso de maltrato animal, la policía de Comisaría Santa Anita realiza nuevas diligencias. Más elementos comprometen al agresor.
A raíz de un operativo rutinario, la policía de Diamante halló un motovehículo que había sido hace poco tiempo denunciado como sustraído. ¿Qué ordenó la justicia sobre el conductor?Policiales/Judiciales06 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
Mientras algunas personas se ofuscan al ser detenida su marcha para un preventivo control, otros lo agradecen. Tal es el caso del propietario de una moto que había sido robada y que fue recuperada en el marco de un operativo de rutina.
Se confirmó a Estación Plus Crespo que en la tarde de este viernes, en calles Ensenada y Brown de Diamante, una patrulla de la División Investigaciones paró a una moto Guerrero Trip 110 cc., que transitaba por el lugar.
Comprobaron que sobre la unidad pesaba un Pedido de Secuestro, por denuncia del propietario, recepcionada hace pocos días. La sustracción se había perpetrado en ocasión de hallarse sin medidas de seguridad, en el frente de su vivienda. Asimismo, carecía de condiciones para transitar.
El Ministerio Público Fiscal dispuso el secuestro de la motocicleta y la posterior restitución al legítimo propietario. Mientras que el conductor, fue trasladado hacia la Jefatura Departamental para cumplimentar los trámites procesales que lo dejan supeditado al delito de Receptación Sospechosa.
El oportuno pedido de auxilio y la rápida presencia policial, permitieron detener al acusado y ponerlo a disposición de la justicia.
La justicia de Concepción del Uruguay dispuso la prisión preventiva para un hombre de 56 años acusado de maltratar a un perro hasta matarlo.
Los atacantes de un frente domiciliario se movilizaban con un chico a bordo. Cruce de disparos y detenciones en Diamante.
En pleno mediodía de este jueves, se registró un robo en departamento de zona Parque de Paraná, donde se sustrajeron tres cajas fuertes con una suma significativa de dinero en dólares y pesos.
De acuerdo a lo informado por Bomberos Voluntarios de Paraná que intervinieron en el siniestro, el camión registró la rotura de un neumático, hizo efecto “tijera” con el acoplado y, en esas circunstancias, terminó volcando.
El juez Pablo Zoff resolvió aplicar medidas cautelares de carácter patrimonial sobre los activos de la familia Etchevehere.
La Asociación de Empleados de Comercio de Crespo inaugurará este domingo 7 de diciembre la temporada de verano en su complejo de natatorios, con tarifas diferenciadas para afiliados y particulares, y servicios destinados a garantizar un espacio familiar y seguro.
