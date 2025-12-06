Transitaba en moto robada y lo paró un control policial

Mientras algunas personas se ofuscan al ser detenida su marcha para un preventivo control, otros lo agradecen. Tal es el caso del propietario de una moto que había sido robada y que fue recuperada en el marco de un operativo de rutina.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que en la tarde de este viernes, en calles Ensenada y Brown de Diamante, una patrulla de la División Investigaciones paró a una moto Guerrero Trip 110 cc., que transitaba por el lugar.

Comprobaron que sobre la unidad pesaba un Pedido de Secuestro, por denuncia del propietario, recepcionada hace pocos días. La sustracción se había perpetrado en ocasión de hallarse sin medidas de seguridad, en el frente de su vivienda. Asimismo, carecía de condiciones para transitar.

El Ministerio Público Fiscal dispuso el secuestro de la motocicleta y la posterior restitución al legítimo propietario. Mientras que el conductor, fue trasladado hacia la Jefatura Departamental para cumplimentar los trámites procesales que lo dejan supeditado al delito de Receptación Sospechosa.