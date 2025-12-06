Plus en Vivo

Ramírez: Se encontraron con un delincuente en su patio

El oportuno pedido de auxilio y la rápida presencia policial, permitieron detener al acusado y ponerlo a disposición de la justicia.

06 de diciembre de 2025
En la noche de este viernes, Comisaría General Ramírez recibió un pedido de urgente presencia en una vivienda de calle Facundo Quiroga. Una dotación se dirigió rápidamente y comprobaron que un hombre se encontraba en el patio de la propiedad, habiendo ingresado sin permiso y siendo desconocido.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que a los fines de resguardo y ante el delito en flagrancia, el sujeto fue reducido en el lugar. Se trata de un ciudadano de 49 años, residente en General Ramírez, quien fue descubierto en plena comisión delictual.

La Fiscalía de Diamante ordenó la inmediata detención y su traslado hacia la Alcaidía Policial, iniciándose las acciones procesales por Violación de Domicilio, imputación que deberá afrontar el aprehendido.

