Ramírez: Se encontraron con un delincuente en su patio

Transitaba en moto robada y lo paró un control policial
A raíz de un operativo rutinario, la policía de Diamante halló un motovehículo que había sido hace poco tiempo denunciado como sustraído. ¿Qué ordenó la justicia sobre el conductor?
El oportuno pedido de auxilio y la rápida presencia policial, permitieron detener al acusado y ponerlo a disposición de la justicia.Policiales/Judiciales06 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
En la noche de este viernes, Comisaría General Ramírez recibió un pedido de urgente presencia en una vivienda de calle Facundo Quiroga. Una dotación se dirigió rápidamente y comprobaron que un hombre se encontraba en el patio de la propiedad, habiendo ingresado sin permiso y siendo desconocido.
Se confirmó a Estación Plus Crespo que a los fines de resguardo y ante el delito en flagrancia, el sujeto fue reducido en el lugar. Se trata de un ciudadano de 49 años, residente en General Ramírez, quien fue descubierto en plena comisión delictual.
La Fiscalía de Diamante ordenó la inmediata detención y su traslado hacia la Alcaidía Policial, iniciándose las acciones procesales por Violación de Domicilio, imputación que deberá afrontar el aprehendido.
La Asociación de Empleados de Comercio de Crespo inaugurará este domingo 7 de diciembre la temporada de verano en su complejo de natatorios, con tarifas diferenciadas para afiliados y particulares, y servicios destinados a garantizar un espacio familiar y seguro.
