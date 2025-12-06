Ramírez: Se encontraron con un delincuente en su patio

En la noche de este viernes, Comisaría General Ramírez recibió un pedido de urgente presencia en una vivienda de calle Facundo Quiroga. Una dotación se dirigió rápidamente y comprobaron que un hombre se encontraba en el patio de la propiedad, habiendo ingresado sin permiso y siendo desconocido.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que a los fines de resguardo y ante el delito en flagrancia, el sujeto fue reducido en el lugar. Se trata de un ciudadano de 49 años, residente en General Ramírez, quien fue descubierto en plena comisión delictual.

La Fiscalía de Diamante ordenó la inmediata detención y su traslado hacia la Alcaidía Policial, iniciándose las acciones procesales por Violación de Domicilio, imputación que deberá afrontar el aprehendido.