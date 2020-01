La agenda de River 2020: la Superliga, el gran objetivo de Marcelo Gallardo

Tras la derrota en la final de la Copa Libertadores ante Flamengo y la posterior coronación en la Copa Argentina, River comienza el 2020 con un claro objetivo: la Superliga. Este título que le ha sido esquivo a Marcelo Gallardo durante toda su etapa como entrenador del Millonario, es el gran anhelo del Muñeco que si bien anunció su continuidad, adelantó que el balance lo hará semestralmente.

El equipo marcha en el quinto puesto, a tres unidades del líder Argentinos Juniors, pero con un encuentro pendiente. Es decir que si River le gana a Independiente, el juego postergado de la fecha 14, el próximo 19 de enero, alcanzará al Bicho en la punta del campeonato. Luego le quedarán otros seis compromisos de Superliga: el 25 de enero ante Godoy Cruz como visitante, 29/1 con Central Córdoba de Santiago del Estero (L), 1/2 ante Unión (V), 9/2 frente a Banfield (L), 16/2 con Estudiantes de La Plata (V), 23/2 frente a Defensa y Justicia (L) y el 1/3 con Atlético Tucumán (V).

Por supuesto, no será la única premisa que tendrá River. Con varios viajes a cuestas y una seguidilla de encuentros muy importante, el equipo afrontará el inicio de la Copa Libertadores, en un grupo muy duro. Sus rivales son Liga de Quito (4/3 en Ecuador y el 5/5 la revancha en el Monumental), ante Binacional (11/3 en el Monumental y el 7/4 en Perú) y San Pablo (17/3 en Brasil y el 22/4 en Núñez).



Al mismo tiempo, se jugará la Copa de la Superliga donde integra la Zona B: con Atlético Tucumán (como visitante el fin de semana del 8 de marzo), Talleres (en Córdoba, 15/3), Argentinos Juniors (como local, 22/3), Estudiantes (en La Plata, 5/4), Lanús (como visitante, 12/4), Racing (como local, 15/4), Aldosivi (como local, 19/4), Defensa y Justicia (como visitante, 26/4), Rosario Central (como local, 29/4), Colón (en Santa Fe, 3/5), y Huracán (como local, 10/5). En tanto, la Supercopa Argentina frente a Racing aún no tiene fecha.

Si River se clasifica a los octavos de final de la Copa Libertadores disputará dicha fase en el mes de julio. Los cuartos tendrán lugar en agosto y las semifinales entre septiembre y octubre. El gran anhelo será presenciar la final única en el estadio Maracaná el 21 de noviembre, por tercera vez consecutiva. En caso de resultar tercero en su zona de Libertadores, el Millonario será transferido a la segunda fase de la Sudamericana. Este sorteo será en mayo y River entraría en 16avos de final. Si queda último en la fase de grupos de la Copa, competirá solamente a nivel doméstico en la segunda mitad de 2020.

Como viene ocurriendo últimamente, no habrá pentagonales ni clásicos de verano. Incluso, al menos en el primer semestre, tampoco habrá Superclásico entre River y Boca. Solo podrán verse las caras los dos mejores equipos del país en una hipotética final de Copa de Superliga o en posible cruces directos por Copa Argentina (aún por sortearse) o Copa Libertadores, o directamente por el campeonato doméstico, pero ya en la segunda mitad del año.



LA PRETEMPORADA EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES

Los jugadores y el cuerpo técnico de River volverán a encontrarse el viernes 3 de enero por la mañana. Ese mismo día por la tarde viajarán a San Martín de Los Andes. River se hospedará en el hotel Loi Suites Chapelco y la idea es que el lugar sea de uso exclusivo para el plantel.

Luego de barajar opciones como Punta del Este (Uruguay) o el predio del club en Ezeiza, el Muñeco eligió a la ciudad de San Martín de Los Andes (Neuquén) como destino para los trabajos de verano del plantel y en las últimas horas se confirmó cómo será el cronograma del conjunto Millonario en el Sur del país, antes de comenzar con la competencia oficial.

El trabajo en la Patagonia se extenderá por una semana y entre el 10 y el 11 será el viaje a Uruguay. Allí, el sábado 11, será el único amistoso de la pretemporada ante Nacional en Maldonado, en el marco de la Copa Desafío Campeones de América.

Lo que resta por confirmarse es quiénes serán los jugadores que viajarán a la pretemporada. Tras la ida de Exequiel Palacios al Bayer Leverkusen y con la continuidad de Ignacio Fernández en duda (admitió que evaluará las ofertas que le lleguen), Gallardo está obligado a reforzar el plantel. Los nombres que comenzaron a sonar con fuerza en las últimas horas son los de Damián Batallini, mediocampista de Argentinos Juniors, y de José Paradela, el mimado de Diego Armando Maradona en Gimnasia La Plata.

