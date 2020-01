Extorsión en Crespo: ¿Qué es Badoo? la red social que conectó a la pareja acusada con la víctima

La justicia investiga un supuesto caso de extorsión ocurrido en Crespo. La denuncia refiere a que una pareja sedujo a la víctima -una chica con retraso madurativo-, para hacerse de imágenes privadas con las cuales chantajearla a cambio de dinero. El contacto inicial se produjo a través de Badoo, una aplicación de moda, que como toda red social implica beneficios y consecuencias para los usuarios.

Daniel Giosa, director de Raser - Seguridad Integral, especialista en tecnologías virtuales, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Claramente la incautación que concretó la policía fue de una Notebook con acceso a Internet y telefonía celular, porque se puede acceder o utilizar desde ambos dispositivos. Es una aplicación exclusivamente para mayores de edad. Si uno miente en la edad al suscribirse, es una complicación importante, por la exposición. Hay que tener muy presente la finalidad de esta red, lo que habitualmente llaman 'la letra chica del contrato', porque tiene un perfil bien determinado: está creada específicamente para contactos de tipo sentimental, buscando pareja, cuestiones de índole amorosa. Eso implica que los usuarios están más predispuestos a experiencias que difieren bastante del vínculo tradicional de Facebook, Instagram, Twiter u otras redes sociales habituales. Tanto Badoo, como Tinder y otras similares, son plataformas diseñadas para vincular personas con intenciones de relacionarse. No estamos hablando de mantener encuentros íntimos ni mucho menos situaciones extorsivas, que ya son delitos y que en buena hora que se haya hecho la denuncia correspondiente, porque la policía dispone actualmente de herramientas, preparación y capacidad como para proceder como lo ha hecho".

Que los presuntos extorsionadores y la víctima hayan sido de la misma localidad e incluso del mismo barrio de Crespo no fue casualidad, ya que Badoo dispone de filtros específicos, sobre los cuales Giosa indicó: "Estos programas posibilitan elegir los vínculos por rango de edades, pero también por ciudad, o por rango de distancia de donde se encuentra el usuario, Uno puede elegir si quiere conocer personas que están cerca, lejos, en alguna localidad específica. Hay personas que cuando viajan o vacacionan, seleccionan justamente el poder conocer a otros que estén en su proximidad".

"Es muy fácil ingresar a la plataforma y no tan sencillo salir", advirtió el especialista y agregó: "Se suscribe ligado a otra cuenta que se tenga, como Facebook, Gmail y no se requieren muchos datos, ya que la misma plataforma se encarga de obtener los datos personales, las fotos y demás. Para salir de la red, el procedimiento es un tanto más complicado, porque hace una serie de preguntas, que deben ser respondidas en su totalidad, ya que sino mantiene latente o pendiente el perfil. De hecho, hay quienes han tenido que recurrir a la justicia para poder ser eliminados de forma definitiva de la base de datos. Ha habido casos resonantes de modelos, famosos, que se han visto afectados precisamente por la permanencia de sus fotos o su perfil en la red social".

A modo de prevención, Daniel Giosa replicó un concepto que no debe ser descuidado: "Un celular no es sólo un teléfono, hoy es la opción para llegar al mundo; con mensajes, fotos, videos, audios". Desde esa perspectiva, instó a los padres a "informarse acerca del funcionamiento y el alcance de cada red social, para poder extremar los cuidados hacia sus hijos. Yo no es sólo estar pendiente del adolescente, sino que como muchos sociólogos lo han dicho, por las conductas de moda que hoy se viven, hay jóvenes de bastante más de 20 años que requieren de esa supervisión para realmente no caer en riesgos o sufrir situaciones desagradables".

"Mucho cuidado en el uso de las aplicaciones, de los datos que se suministran, de las imágenes que se comparten, prestar especial atención a las condiciones que se aceptan cuando se realizan los ingresos o suscripciones a plataformas", dijo el entendido en el manejo de las nuevas tecnologías, al tiempo que manifestó: "Hoy la vida privada, lo que se decide exponer, está muy desprotegido desde el punto de vista que uno no sabe exactamente hasta dónde puede llegar o hacia dónde se puede filtrar". No obstante, continuando con esa línea de pensamiento, aclaró: "No hay que demonizar las redes ni las aplicaciones. Sí tener precaución y utilizarlas con la seriedad que requieren. En el caso de extorsiones, de mensajes hirientes, de episodios que nos afectan aunque se den en el ámbito virtual, es esencial radicar la denuncia para que la justicia investigue y pueda en su caso, penar a quien lo comete. La legislación ha avanzado mucho en esta materia y no es necesario privarse de las herramientas tecnológicas o abstenerse de compartir algo. Ser responsables en el uso y si otro actuó de mala fe o en términos que ya configuran un delito, asesorarse para que desde la policía se adopten las medidas que corresponden por la vía legal".