Por irregularidades de motor y chasis, secuestran un auto en tránsito

Personal de Comisaría Villa Urquiza secuestraron un automóvil, en el marco de una causa para establecer real procedencia y propiedad. Ocurrió hoy, alrededor de las 09:40, cuando el móvil policial se encontraba de recorrida de prevención por la Avenida Costanera del Sol y realizaron la identificación de un vehículo Renault 12, color blanco, conducido por un joven de 22 años de edad, domiciliado en Colonia Nueva, un poblado cercano a VIlla Urquiza.

Durante el control se constató que el conductor no poseía ningún tipo de documentación, por lo que se pretendió constatar las numeraciones respectivas de chasis y motor. Concluida la verificación respectiva, el número de chasis no se logró observar, mientras que el número de motor no corresponde a la carrocería, por tal motivo se realizó el formal y preventivo secuestro, mediante acta de estilo, continuando con las diligencias de rigor, se informó a FM Estación Plus Crespo.

Intervino el fotógrafo y verificador policial. Comunicado el hecho a la fiscalía en turno, ordenó que su conductor sea identificado y quede supeditado a la causa.