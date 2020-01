Gabriel Heinze le brindó un mensaje de apoyo a Ricardo Centurión

El crespense, actual entrenador de Vélez, expresó su entusiasmo por la posibilidad de contar con 'Centu', quien muchas veces fue noticia por cuestiones extra futbolisticas. "Me voy a hacer responsable por todo lo externo", indicó el Gringo.

Gabriel Heinze brindó su primera conferencia de prensa del año en la Villa Olímpica y uno de los temas principales fue el de Ricardo Centurión, flamante refuerzo de Vélez en este mercado de pases.

"Yo me voy a hacer responsable por todo lo externo. Todo lo que pueda pasar externo con Centurión seré yo, me tendré que ir o quedar. Tengo muchísimas ganas de aportarle futbolisticamente y en lo externo. Vamos a poner todo para que ayude a Vélez, que es el análisis que hice", manifestó el oriundo de Crespo, y agregó: "No tuve charlas con Centurión antes de la contratación. Sí cuando llegó el primer día hablamos de lo que quiero tanto adentro como afuera de la cancha. Quiero agradecerle a Ricardo porque quiso venir a Vélez".

Sobre la posición que piensa utilizar al jugador, el crespense fue claro: "El mejor momento de él fue en San Pablo y lo veo por el lado externo. Me gustaría que agarre ese nivel porque puede ayudar mucho a Vélez", replicó Súper Deportivo.

"Yo le diría a la gente de Vélez que de ilusione por el equipo, no por tres o cuatro jugadores. Me voy a preocupar para que el hincha apoye al equipo", cerró.