Una colación saludable concentró a niños en Plaza Sarmiento

Estacion Plus Crespo

La tradicional bicicleteada de los chicos y chicas que concurren en esta temporada a la Colonia Municipal de Vacaciones, fue reemplazada en este 2020 por una actividad vinculada a hábitos saludables. Con ese propósito se reunieron en Plaza Sarmiento, donde recibieron conocimientos y afianzaron saberes que podrán reproducir y aplicar, para una mejor calidad de vida.

En ese contexto, la directora de Desarrollo Social, Lic. Vanesa Pusineri, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "La idea era no sólo hablar de la alimentación, sino también de hábitos saludables en general. Por eso nos acompañó la psicóloga Sabrina Angresano, quien habló un poco de las emociones, qué hacemos cuando nos enojamos y se orientó a cómo poder disminuir las malas reacciones con actividad física, descansando bien y demás. La enfermera Gabriela Ulrich participó también de la charla inicial con los chicos, remarcando la importancia de la higiene personal, para terminar desarrollando el concepto de 'merienda saludable' que impulsamos desde el municipio. Lo venimos trabajando con las escuelas, los clubes y la Colonia Municipal no podía estar ajena. La propuesta tiene el objetivo de enseñarles a elegir cuáles son los alimentos que podemos comer más cotidianamente o en más cantidad, cuáles de vez en cuando y aquellos que sólo alguna vez, como las golosinas, que tenemos que empezar a reemplazarlas por otros alimentos".

Ver televisión, el uso del celular y los videojuegos, fueron acciones que surgieron de la conversación mantenida con los chicos, sobre lo cual Pusineri comentó: "Al hablar de qué hacemos durante el día, surgió obviamente las horas que pasan frente a una pantalla y se habló un poco de cómo reemplazarlos. Es un poco también responsabilidad de los adultos organizarles la agenda, donde haya un tiempo de tele, pero también de juegos, de recreación al aire libre. Son hábitos que intentamos promover y que a los adultos nos cuesta también adquirir, es un desafío de los tiempos de hoy que nos alcanza a todos. Es interesante reflexionar acerca de cuántas horas estamos frente a las pantallas, qué alimentos elegimos y a veces pasa al revés, que los chicos asimilan estos conceptos más rápidamente y nos ayudan a los mayores".

Por su parte, el director de Deportes, Anibal Lanz, expresó: "Se planteó una actividad distinta, en la que tienen una instancia de trabajo didáctico con los profes, divididos en grupos y después harán una caminata, en la que también se entregarán folletos con información sobre hábitos saludables. Van a terminar con una 'merienda saludable' que reemplaza hoy a la chocolatada con factura que reciben a media mañana en las jornadas habituales de la Colonia".

El intendente interino por estos días, Miguel Bernz, destacó que "esta gestión le ha dado un impulso importante a todo lo que tiene que ver con hábitos saludables y la actividad de hoy tiene que ver con complementar la actividad física que los chicos de la Colonia de Vacaciones desarrollan todos los días. Hoy está un poco fresco, de manera que vino bien para postergar la actividad en las piletas y compartir un momento de aprendizaje en la plaza. Ellos llevarán esta información a la casa, es una manera de trasladar el tema a las familias y así, entre todos como sociedad, mejorar la calidad de vida de los crespenses. Apostamos a que nuestros chicos crezcan sanos", concluyó.