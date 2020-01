Domingo caluroso y después llegarían las lluvias

Jornada agobiante y el inicio de la semana hábil sería con precipitaciones en la región, que perdurarían hasta el martes, aunque no descenderían las temperaturas.

La circulación de aire caliente se siente prácticamente en todo el país, por lo que se destacan las altas temperaturas que se registran en Cuyo, norte de la Patagonia y sur de la zona central.

En el caso de Entre Ríos, para hoy se anuncia parcialmente nublado y máximas que rondarían los 32 grados.

No obstante, hacia la noche las condiciones tenderían a desmejorar y podrían producirse algunos chaparrones, replicó El Once. En tanto, el lunes llegarían las lluvias y tormentas que perdurarían durante toda la jornada y también el martes, aunque no descenderían las temperaturas.

Mejoraría el miércoles y luego las buenas condiciones predominarían incluso hasta el próximo fin de semana.