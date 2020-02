Vecinos pidieron "cárcel" para quienes delinquen en su barrio

Desde octubre de 2019 hasta la primera semana de febrero de 2020, se radicaron seis denuncias en Comisaría Crespo por delitos contra la propiedad -en su mayoría Hurtos, en ausencia de moradores-, de los cuales un 80% ha sido esclarecido, poniéndose a disposición de la justicia la individualización del presunto autor. Ajustado a derecho y en cumplimiento de las garantías procesales, en los casos aludidos la Fiscalía ha dispuesto que los imputados queden supeditados a la Instrucción Penal Preparatoria, pero en libertad de acción, lo cual inquieta a los vecinos.

En la noche del miércoles, un grupo de vecinos se autoconvocó en la intersección de Avda. Democracia y René Favaloro, para visibilizar su descontento y preocupación. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, uno de los recientes damnificados expresó: "En mi casa, la persona que ingresó a mi domicilio quedó registrada en el sistema de cámaras y la policía hizo un allanamiento, actuó como corresponde, encontraron pruebas de que cometió el robo y estuvimos todos contentos al saber eso, pero lamentablemente al rato nos enteramos que estaba en libertad de vuelta. Ahora todo depende de la justicia, que es a la que le estamos reclamando que se resuelva algo. Mientras tanto sentimos indignación y frustración, porque habiendo todas las pruebas en su contra, no hay resolución inmediata".

Otro de los vecinos sostuvo: "Meses atrás llegamos hasta la Comisaría, nos reunimos con gente del municipio también, para reforzar la prevención y ahora lo que estamos planteando es lo que sucede el día después del robo. Estamos viendo que en el último caso, alguien que ya tiene varias causas, vuelve a salir en libertad. Sabemos que este tema implica varias etapas, pero no vemos resultados, ni en la prevención ni después, como en el caso anterior que mencionaban. Buscamos tranquilidad". Asimismo, recordó el hecho delictivo que lo afectó: "Fue en el mes de noviembre, que nos entraron a casa y se llevaron algunas cosas. Gracias a Dios ese día no estábamos".

"Mi caso fue hace un año y medio, uno de los primeros en este barrio. A plena luz del día y llegar de trabajar viendo que se llevaron lo que con esfuerzo se consigue, es lo que más duele", relató una denunciante y agregó: "La policía llegó enseguida, hizo el trabajo de pericias, pero no se encontró un culpable. Poner alarmas y tomar ese tipo de medidas, cuesta hoy en día. Y por ahí no garantiza que no entren y si lo hacen, tener el video parece a veces que no alcanza. Se encuentra un culpable e igual está en la calle. Hacemos nuestro esfuerzo, vemos el trabajo de la policía, pero queda todo ahí".

Los frentistas ratificaron su intención de que "las medidas de seguridad que se hablaron hace unos meses, ojalá se concreten. Se propuso más iluminación, un compromiso de instalar cámaras de seguridad, se tocó la cuestión de ver qué hacer porque estamos muy cerca de la ruta y con varias salidas rápidas. Apuntamos a que se tengan en cuenta esas debilidades que tiene el barrio y que por ahí favorece que pasen estas cuestiones".

"Sentimos que estamos a la espera de saber a quién le va a tocar", afirmó uno de los presentes y agregó: "Estamos comunicados los vecinos mediante un grupo de Wathsapp, en el que nos ponemos al tanto de autos que pasan varias veces y puede ser sospechoso, o cuando se detienen vehículos durante largo tiempo sin ningún motivo. Hay algunos referentes que son los que se encargan de que ese aviso llegue una sola vez y bien preciso a la Comisaría. Funciona, siempre han acudido y han venido, pero también nos parece que la cantidad de policías que hay en Crespo no es suficiente. La ciudad ha crecido mucho y pienso que hay poco personal. Tal vez no somos nosotros los indicados en proponerlo, pero quizás se necesita algún destacamento o un puesto policial más, garita en esta zona del pórtico".

"Hay jueces y fiscales que son los que deciden y por ahí no responden a la situación en la que estamos de vivir día y noche atentos a cualquier ruido o movimiento extraño. Los vecinos estamos un poco con la paranoia, porque no sabemos a quién le va a tocar y si uno justo llega a estar, no saber cómo va a reaccionar el que vino a robar y uno mismo, porque todos vamos a defender a nuestras familias y nuestras cosas", explicó uno de los voceros y agregó: "También tenemos miedo que estando libres, se tomen una represalia con quien denunció el robo o con los que hemos comentado algo en redes sociales".

Los vecinos concluyeron en que "las medidas que se han tomado hasta ahora, no alcanzaron" y acordaron continuar reuniéndose para evaluar estrategias posibles de llevar adelante y que "permitan sentirnos más seguros", afirmaron, entendiendo que la seguridad es un tema complejo, en el que interactúan diferentes organismos públicos.