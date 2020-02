Por la invasión de gases tóxicos habrá una movilización en Gualeguay

El incremento gases que vuelven irrespirable el aire en la ciudad de Gualeguay, ha movilizado a vecinos y Foro Ambiental de Gualeguay a realizar una marcha para reiterar los reclamos por las emanaciones tóxicas provenientes de una planta de tratamiento de residuos peligrosos ubicados a pocos kilómetros de casco urbano. Se trata de la firma Soluciones Ambientales SA, del Grupo Quimiguay. Desde su instalación en la ruta provincial N° 16, en jurisdicción de Estación Carbó, esta empresa ha venido acumulado quejas por su acciona desaprensivo con el ambiente. Recientemente, los humos que parten desde allí incomodaron a quienes se acercaron a los corsos en la noche del 11 de enero, y la situación volvió a repetirse en días posteriores en las primeras horas de la noche, con la sensación “mal olor, ardor en la nariz y en la garganta”, se describió a esta Agencia.

Es así que desde el Foro Ambiental Gualeguay convocan a movilizarse, para que las autoridades tomen una medida de acción concreta, contó Ramón Velázquez, vicepresidente de la ONG. El referente ambientalista comentó que este miércoles, el intendente de Gualeguay, Federico Bogdan, se comunicó preocupado por el creciente malestar de los vecinos. Además, que el 17 de febrero estará en la ciudad el secretario de Ambiente provincial, Martín Barbieri, con la idea de poder concretar una reunión. Velázquez señaló que se discutirá en la asamblea la oportunidad de este encuentro, y que luego se decidirá. Porque lo que no están dispuestos a dejar de expresar la protesta. “No sólo es Soluciones Ambientales el problema; Soychú (el frigorífico de aves) nos ‘castiga’ a diario”, apuntó. Además señaló que también tienen observaciones sobre la basura “que no tiene el correcto tratamiento, ya que no tiene separación domiciliaria y todo va a parar un vertedero a cielo abierto, donde se realizan quemas”, se indicó. “No hay separación correcta de residuos”, se precisó en otro reclamo que se suma al pedido y derecho por un aire puro.