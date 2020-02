El presidente del Colegio de Abogados auguró un “efecto positivo en materia penal” del Juicio por Jurados

El abogado indicó que se viene hablando hace varios años de la reforma del poder judicial y que la misma comenzó con los aspectos procesales para dar respuestas más rápidas y eficaces. “Hay que seguir manteniendo y perfeccionando este sistema. Profesionales y magistrado debemos capacitarnos para ello y brindar herramientas de trabajo a los abogados”, señaló.

Destacó en ese sentido que se trabajará en capacitaciones para el Juicio por Jurados “porque creemos que ya este año vamos a tener el primero de esta modalidad de juicios que fue aprobada por ley el año pasado. El abogado necesita estar capacitado y entender cómo son estos nuevos procesos”.

En relación a los avances que se han realizado en la materia Canavesio aseguró que están esperando reunirse con el Poder Ejecutivo para tratar el tema. “Este gobierno nos ha dado mucha participación, así que si hay alguna idea o borrador no dudamos que se nos van a dar a conocer los detalles. Obviamente ya nos hemos ofrecido a colaborar a través de nuestros institutos. Si hay un reforma judicial nosotros tenemos que estar presente y participar”.

Juicio por jurados

El titular del CAPER dijo que en la entidad que preside “somos defensores del Juicio por Jurados. Ya en 2008 con la reforma de la constitución provincial se planteó la necesidad de colaborar en la concreción de esta modalidad. Nuestros colegas del instituto lo fueron difundiendo y se han logrado los procesos necesarios para que salga esta ley y se comience a aplicar”.

“Somos hombres de derecho, estamos en un Estado de derecho y consideramos que esto es, primero respetar lo que dice la constitución nacional y la provincial, y por otra parte devolverle a la sociedad parte del control de la justicia, impartirla y sentirse incluidos. Estamos convencidos de que esto tendrá un efecto positivo en materia penal. Por eso le decimos a la sociedad que no tenga miedo o dudas al respecto”, subrayó.

Reiteró en este sentido la necesidad de brindarle herramientas a los abogados para enfrentar este nuevo proceso, “porque para todos es nuevo y hay que prepararse”. Consideró a su vez, que no es lo mismo para los ciudadanos, ya que “la idea es que el proceso mismo del juicio por jurados lo lleve a tomar decisiones. Por eso, dentro de los requisitos para ser jurado no se solicita que sepa de derecho, sino que a través de las observaciones y las pruebas que se le presentan pueda sacar sus propias conclusiones y después, juntos a sus pares, resolver la situación procesal de una persona”..

El rol de los medios

En referencia a la influencia que puede tener la información de un caso que se difunda a través de los medios previo al juicio, el abogado manifestó que sucede lo mismo “cuando es un juez el que tiene que decidir, solo que en el caso del Juicio por Jurados son 12 personas en vez de una. Esto es parte de las dudas que se pueden llegar a tener, pero la experiencia en las provincias en que se ha implementado es otra. La gente se pone en ese rol con un deber cívico de tal forma que lo hace bien. Se han obtenido buenos resultados”, remarcó.

“Creo que es mucho más difícil de influenciar 12 personas que se toman al azar, que no tienen ningún tipo de vinculación unas con otras y que van a tomar una decisión porque se ponen de acuerdo. No es una decisión al azar, se juntan, dialogan, cada uno siente algo distinto al otro y, si no se ponen de acuerdo van a tener que seguir deliberando, hasta ponerse de acuerdo, por mayoría o por unanimidad”, agregó.

APF Digital