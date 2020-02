Enfrentamiento de jóvenes en Seguí: individualización y auxilio médico en el contexto preventivo

Las potenciales lesiones en este tipo de episodios se encuentran encuadradas en los delitos de acción privada, es decir, no perseguibles de oficio, con lo cual aquel involucrado/a que se considere víctima debe radicar la denuncia, si es que interesa la investigación y determinación de responsabilidad del incidente ocurrido.

Las versiones coincidirían en que jóvenes, presumiblemente pertenecientes a grupos con rispideces, habrían saldado sus diferencias en la mañana de este domingo, con un enfrentamiento en el Parque Nuevo. Producto de las reacciones, algunos habrían recibido asistencia médica en el hospital de esa ciudad, por escoriaciones.

El segundo jefe de Comisaría Seguí, Subcrio. Hernán Ortega, informó a FM Estación Plus Crespo que "por el momento no se ha recepcionado denuncia alguna respecto de esta situación. No obstante, a modo de diligencia preliminar se realizaron las averiguaciones del caso, como para que si los involucrados decidieran iniciar acciones, el paso del tiempo no opere en deterioro de la información y/o elementos de interés para la justicia".

En tal sentido, el funcionario policial indicó que "quienes formaron parte de la gresca generalizada, han sido en su mayoría individualizados, tratándose de jovencitos y jovencitas, oriundos de Viale, Ramírez y Don Cristóbal II. Asimismo, se pudo precisar que uno de los grupos se movilizaba a bordo de una camioneta Nissan, hallándose la misma individualizada".

Con criterio preventivo desde el punto de vista administrativo, se adoptaron medidas que favorezcan la eventual intervención de la Fiscalía, cuestión que dependerá de la exclusiva voluntad de los partícipes en la contienda juvenil.