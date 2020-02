La empresa canceló la deuda con los choferes y se levantó el paro en Paraná

Las empresas concesionarias del servicio de colectivos, que integran Buses Paraná Agrupación, depositó este lunes pasado el mediodía el importe correspondiente a los sueldos del mes de enero y también a los 15 días descontados de julio de 2019. De esa manera, se solucionó el conflicto suscitado por la falta de pago y los choferes agremiados en UTA volvieron a trabajar.

Así lo confirmó a El Diario Marcelo Lischet, gerente de la empresa, quien precisó que se abonaron los haberes adeudados usando fondos propios y también de subsidios nacionales que se transfirieron ayer a la mañana y que habían sido depositados el viernes en las cuentas de las empresas.

“Los fondos de los subsidios cubrieron un 50%, más o menos, de lo adeudado. El resto se hizo cargo la empresa a través de un crédito. Quisimos evitar mayores inconvenientes a los usuarios”, manifestó Lischet.

El paro de actividades se inició el viernes a la tarde y se extendió durante el fin de semana.

Aunque el sábado la Secretaría de Trabajo de la Provincia dictó la conciliación obligatoria, la UTA no acató esa resolución y continuó con la medida de fuerza.

Durante la audiencia de ayer en la que se selló el acuerdo de levantar el paro, los representantes gremiales dejaron en claro su postura frente a la conciliación obligatoria.

En el acta firmada, la UTA sostuvo su rechazo por entender “que tal procedimiento no era procedente para el presente conflicto por no encuadrar en lo normado en el Art. 1º de la ley 14.786 que establece como ámbito de aplicación de la norma los conflictos de intereses no siendo aplicable la misma a los conflictos colectivos de derecho que se fundan en el incumplimiento de una norma previa.

Asimismo, la conciliación obligatoria solo es procedente en los conflictos de derecho cuando las partes voluntariamente se someten al mismo en la inteligencia del Art. 12 de la Ley 14.786 situación que fue expresamente rechazada por la entidad sindical en el acta de fecha 7 de febrero de 2020 ante este organismo laboral”.

Pasos legales

Durante el primer problema de importancia en relación al transporte público, el intendente Adán Bahl se ocupó de dejar en claro que se trataba de un conflicto entre el gremio y la empresa concesionaria, que debía ocuparse de que el servicio no se interrumpiera. Además, el jefe municipal advirtió que podrían recurrir a instancias legales.

“Personal e institucionalmente hemos hecho todo para que el transporte vuelva a funcionar normalmente. Ahora, ante esta nueva situación de conflicto, vamos a dar los pasos legales como poder concedente”, dijo Bahl durante el desarrollo del paro.

“No se puede tener en vilo a toda una población todos los meses. Las empresas tienen la obligación de prestar el servicio y si no pueden hacerlo deberán tomar las decisiones del caso. Personalmente hemos hecho todas las gestiones, gestos y acciones para cooperar con las empresas y trabajadores, pero nuestra obligación es con los vecinos y contribuyentes. Y en el futuro nuestras decisiones irán en ese sentido”, resaltó Bahl.

En Entre Ríos no habrá paro de UTA

El secretario gremial de UTA Paraná, Sergio Groh, confirmó que la medida de fuerza anunciada para este martes por un sector disidente de la Unión Tranviarios Automotor no afectará a la provincia de Entre Ríos

“Desconocemos de dónde salió la información que está circulando, porque recién este martes los secretarios generales se van a estar reuniendo en Buenos Aires para empezar a resolver todas las cuestiones pendientes”, aclaró.

Señaló además que el paro anunciado en horas de la tarde de este lunes “está totalmente desmentido”, por lo que no afectará a la provincia de Entre Ríos.