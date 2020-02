Daniel Vergara: “Se mantuvo presencia en todos los canales virtuales para informar y prevenir al vecino”

Estacion Plus Crespo

La incidencia de las redes sociales en la cotidianeidad de la población, fue una característica de estos tiempos que la Jefatura Departamental Paraná no dejó pasar por alto, sino que por el contrario, capitalizó con creces. Durante la gestión del saliente Jefe Departamental, Crio. Gral. Marcos Antoniow, la repartición desembarcó con contenidos específicos en dichas herramientas tecnológicas, innovando en lo que refiere a líneas de contacto con la población.

El jefe de la Sección Secretaría Privada, coordinador de Prensa y Ceremonial de la Jefatura Departamental Paraná, Of. Ppal. Daniel Vergara, llevó adelante el criterio adoptado por Antoniow y encabezando el desafío de atravesar ese proceso, comentó a FM Estación Plus Crespo: “Ya en los comienzos de esta etapa, se trabajó en generar contenido audiovisual, mediante folletos y videos, para hacerle llegar a los vecinos material de prevención de delitos comunes o complejos. Además de hacerlos llegar a los medios de comunicación, como interesantes y valiosos canales convencionales, también se buscó tomar contacto en forma directa con los usuarios de redes sociales y demás canales alternativos virtuales. De ese modo, se pudo mantener presencia activa en espacios donde antes no se hacía llegar la información vinculada a la labor policial diaria, además de responder consultas y recibir sugerencias”.

En cuanto a esas vías específicas, Vergara indicó: “Al igual que la mayoría de las Jefaturas Departamentales, creamos la página de Facebook; pero también se implementó un sitio web oficial, con información de las intervenciones policiales de Paraná Ciudad y de Campaña, incluyendo contenido específico sobre las convocatorias para las Escuelas de Formación Policial; aspectos inherentes al Programa Tribuna Segura; detalles de lo que implican la realización de trámites básicos ante las dependencias y demás. De manera constante se hizo lo propio en YouTube, Instagram, Twitter, donde nos encontramos con un buen caudal de usuarios, principalmente las generaciones jóvenes, cuya atención muchas veces nos interesa captar para brindar recomendaciones que hagan a su seguridad personal y en la vía pública. Se mantuvo presencia en todos los canales virtuales para informar y prevenir al vecino”.

La Sección Prensa llegó a emitir 30 gacetillas informativas en un mismo día, manteniendo siempre el respeto riguroso de los recaudos legales que cada situación amerita, tanto en términos de datos, como de imagen. Respecto a este caudal, Vergara manifestó: “La premisa siempre fue dar a conocer la labor policial de las comisarías de Paraná Ciudad y de Campaña. El número por ahí responde a que es una jurisdicción grande, por lo que se concentra la actividad de múltiples dependencias y reparticiones, que a su vez son todas muy dinámicas. Es en ese contexto, que continuamente se genera la información. Ni bien llega a nuestra mesa de trabajo, se redacta en informes cortos y con un lenguaje simple, para que se entienda lo sucedido. Ello es puesto a disposición de la prensa -actualmente 84 medios de comunicación de la provincia- y se replica en las redes mencionadas”. El responsable de la Secretaría Privada de la Jefatura Departamental Paraná, destacó que “desarrollar la comunicación desde esta perspectiva planteada por el Jefe Departamental Marcos Antoniow, fue posible por la inversión en herramientas tecnológicas específicas, además de contar con diseñadores gráficos, pudiendo ser una medida sostenida en el tiempo por tratarse de recursos materiales y humanos propios de esta Jefatura”.

El Of. Ppal. Daniel Vergara calificó de satisfactorio el resultado de este objetivo desandado en los últimos años, durante la gestión de Antoniow, y agregó: “Se implementaron cosas nuevas, gracias al compromiso de todo el personal, que asumimos este lineamiento impartido de mejorar el vínculo comunicacional con la comunidad, llegando con contenido propio de la Jefatura Departamental Paraná a través de las redes sociales. Institucionalmente es un aspecto que debemos seguir desarrollando, para poder acompañar a los vecinos en lo que hace a su prevención desde los propios cuidados que puede adoptar, además de la puesta en conocimiento de lo que diariamente realiza su policía. Las nuevas tecnologías, bien utilizadas, son una herramienta que contribuyen a la construcción colectiva de seguridad”, concluyó.