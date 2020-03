UPD en Crespo: hubo 7 retenciones vehiculares por conductores excedidos de alcohol

La celebración del "último primer día" (UPD) de clases se convirtió en una tendencia creciente durante los últimos años y nuevamente Crespo no estuvo ajena a esta actividad. La convocatoria se conocía ya en los días previos, por redes sociales, en la que los estudiantes secundarios se invitaban para llegar al Pórtico a las 00:30 de este lunes 2 de marzo, debiendo llevar la bebida a tomar. "En el marco de los preparativos, habían pedido autorización por nota al municipio, asumiendo una estudiante de una institución privada, la responsabilidad organizativa. Se diagramó la presencia de personal policial y de Guardia Urbana Municipal y alrededor de las 3 de esta madrugada, los asistentes debían retirarse", hizo saber a FM Estación Plus Crespo el jefe de la dependencia, Crio. Lisandro Reyes.

El balance del desarrollo de la actividad, concentró aspectos favorables y desfavorables, los cuales serán a la brevedad analizados por las autoridades a cargo del operativo, habida cuenta de que podría haber una segunda convocatoria de UPD, ya que con motivo del paro docente, para muchos el ciclo lectivo no comenzó y ocurriría recién el próximo jueves 5 de marzo.

En relación a los festejos de la madrugada de este lunes, Reyes comentó: "Hubo alrededor de 200 personas, de las cuales se puede decir que la mitad eran estudiantes y la otra mitad eran jóvenes que ya terminaron sus estudios hace varios años. Hubo padres que llevaron a sus hijos adolescentes y luego los fueron a buscar al momento de la desconcentración, y otros que incluso se hicieron presentes a ver cómo estaban cuando se produjo el corte de luz. Los chicos juntaron las botellas y quedó ordenado el espacio que utilizaron. Sin embargo, también hubo que en tres oportunidades insistirles en que bajen el volumen de la música, ya que recibíamos llamados de vecinos a la guardia de la comisaría, molestos por los ruidos. Lo propio ocurrió a la hora de cortar el festejo, lo que fue un tanto resistido, ya que la intención era continuar".

El funcionario a cargo de la seguridad de Crespo no dejó pasar por alto el consumo de alcohol en dosis que motivaron la intervención: "Afortunadamente no tuvimos reportes del hospital ni de los centros de salud privados por casos de coma alcohólico, pero lamentablemente la ingesta de alcohol que se observó fue impresionante. Con Guardia Urbana se practicó la retención de 7 vehículos, por dar el test de alcoholemia realizado a los conductores, niveles no permitidos. Los rodados fueron trasladados al depósito municipal y los jóvenes se fueron en forma peatonal del lugar, incluso algunos que eran de localidades vecinas y asistieron al festejo local. Hubo quienes abrieron una de las puertas del predio que estaba cerrada con alambre, con la intención de poder salir y evadir el control. No obstante, se labraron actas durante toda la noche. Asimismo, se registraron algunas escaramuzas que concluyeron rápidamente, acciones todas que presumiblemente estaban ligadas a los efectos del alcohol".