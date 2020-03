Brigadistas capturaron otro gato montés en una misma granja del ejido Crespo

Estacion Plus Crespo

La producción avícola del establecimiento "La Tormenta", ubicada en el ejido de Crespo, volvió a verse afectada por la aparición de un gato montés, por lo que los propietarios le dieron nuevamente intervención de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales Paraná. Desde dicha repartición destacaron esa actitud, señalando que "es valorable la actitud de que no lo maten y nos convoquen para lograr su captura, ya que esto permite devolverlo a su hábitat natural, desde donde provienen escapando a los desmontes y otras circunstancias provocadas por el hombre. Estamos en permanente comunicación con la población rural y ni bien nos anotician coordinamos nuestra presencia, porque contamos con las herramientas y la capacitación para abordar este tipo de situaciones. Estos ejemplares no tienen que ser un problema para los productores, y a su vez tenemos que velar por el resguardo y la protección de nuestra fauna", mencionó oportunamente a FM Estación Plus Crespo, el subcomisario Leandro Peralta.

A mediados de febrero se había practicado una intervención por un gato montés negro, adulto. Y en los últimos días de febrero, los brigadistas regresaron. Al respecto, el funcionario confirmó que "en la misma granja avícola se logró capturar un ejemplar de gato montés, pelaje pardo (Leonardo grisáceo), siendo una hembra, de edad adulta. La misma había estado acechando el lugar, logrando matar más de 200 gallinas de alta postura".

Como en cada ocasión, el operativo de rescate demanda varias horas, llevándose a cabo con la colaboración de la familia rural. "Se introduce el ejemplar en la jaula de depósito y es trasladada al Parque San Martín, ubicado en cercanías a La Picada", comentó Peralta y agregó: "En este lugar permanece en cuarentena, bajo el control de los guardaparques, y de no mediar inconvenientes de salud o conducta, regresará a su estado salvaje en su hábitat natural, donde será devuelta". afirmó.